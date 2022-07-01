Международной олимпиаде школьников «Туймаада» присвоено имя Михаила Алексеева

Своим распоряжением Глава Якутии Айсен Николаев присвоил Международной олимпиаде школьников «Туймаада» имя народного учителя СССР, отличника народного образования СССР, заслуженного учителя школ ЯАССР и РСФСР, учителя-методиста, основателя первой в Якутии школы с углублённым изучением основ физики и математики Михаила Андреевича Алексеева.

«В истории образования республики нет имени более известного, чем имя Народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. Мне посчастливилось быть учеником Верхневилюйской физико-математической школы, основанной Михаилом Андреевичем, и это определило мой жизненный выбор. Сегодня я с большой радостью подписал распоряжение о присвоении имени великого педагога и наставника Международной олимпиаде «Туймаада», – отметил Айсен Николаев.

В 1966 году по инициативе Михаила Алексеева на базе Верхневилюйской средней школы были открыты первые физико-математические классы. Позже эта школа получила статус республиканской школы с углублённым изучением основ физики и математики.

Международная олимпиада школьников «Туймаада» в этом году проводится в 29-ый раз в рамках II Международных интеллектуальных игр. Сегодня состоялось торжественное открытие Игр, в которой принимают участие дети из 17 зарубежных стран и 16 регионов России.

Подробно с текстом Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2022 года № 728-РГ «О присвоении имени М.А. Алексеева Международной олимпиаде школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике» можно ознакомиться здесь.