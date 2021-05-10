10.05.2021
13:57
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Якутск

Мэр Якутска: Виноват Минтруд?

В резонансной публикации мэра Якутска от 9 мая, горожане задали вопрос: Почему не всех ветеранов Якутска поздравили?

Евгений Григорьев ответил мгновенно: Списки ветеранов ведет Минтруд Якутии, обратитесь к ним.

Виноват Минтруд?

Источник: https://www.instagram.com/grigorev_yakutsk/
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