Мэр Якутска отчитывается перед горожанами



Во время отчета Окружной администрации Якутска по итогам 2021 года в Гагаринском округе один из жителей пожаловался, что тёплая автобусная остановка на остановке «Сельхозтехникум» не работает. По требованию главы города на место немедленно выехали сотрудники Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры и подтвердили сигнал.

Евгений Григорьев поручил выяснить причину и, если ситуация будет повторяться, расторгнуть договор с недобросовестным предпринимателем — арендатором теплой остановки.

В ходе отчета Окружной администрации в Гагаринском округе горожане интересовались вопросами освещения улиц, грейдированием дорог, благоустройством дворовых территорий, сносом нестационарных торговых объектов, озеленением города, переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, водоотведением, ремонтом социальных объектов, работой с безнадзорными животными.

Как сообщил глава Якутска, в 2022 году в округе планируется строительство школы на 900-1200 мест по ул. Кузьмина, поликлиники на 600 мест, реконструкция ул. Можайского, ремонт ул. Авиаторов, а также благоустройство 15 дворовых территорий.



В 2021 году в Гагаринском округе был проведен капитальный ремонт детского сада №33 «Теремок», завершено строительство детского сада на 240 мест в Новопортовском квартале, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком «Газпром».

В целях создания доступной инфраструктуры для занятия физической культурой построена workout площадка по ул. Курнатовского, д. 3/5.

Продолжена работа по установке тепловых автобусных остановок. За 2021 года на территории Гагаринского округа установлены 3 остановки — остановка «Сквер Гагарина» (со стороны ул. Можайского в сторону города), остановка «Новопортовская» (со стороны ул. Можайского в сторону города), остановка «Курнатовского» (ул. Курнатовского в сторону ул. Хатынг-Юряхского шоссе).

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Гагаринском округе отремонтированы улицы Жуковского, Авиаторов, Пилотов, Покрышкина, Тэкки Одулока, им. Христофора Максимова общей протяженностью 6,1 км.



По программе «Светлая столица» осуществлено строительство линий наружного освещения на ул. Кузьмина, д. 29, д. 29/1, ул. Заимка, д. 4а, ул. Автострада 50 лет Октября, д. 6/1-6/3, 8/1-8/3, 10/1-10/2, 12/1 общей протяженностью 682 метров. Всего установлено 18 опор и 21 светильника.

Отчет Окружной администрации города Якутска за 2021 год принят населением Гагаринского округа положительно. Все предложения и пожелания, поступившие от населения, взяты на контроль участниками рабочей группы и внесены в протокол для дальнейшей работы.

Отметим, отчет Окружной администрации перед населением городского округа «город Якутск» проводится с 17 по 26 января во всех округах и пригородах.

Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска