Медаль испорчена, а я остался жив: Якутский солдат о чудесном спасении

«Нагрудный знак «100-летие ЯАССР» спас мне жизнь»: боец СВО рассказал о чудесном спасении

Осколок от взорвавшейся мины попал в медаль, которую носил якутянин

Нагрудный знак «100-летие ЯАССР» спас в зоне СВО добровольцу из Якутии жизнь, защитив от осколка мины. Его военнослужащему лично вручил глава республики Айсен Николаев. Боец с позывным «Крот» рассказал ЯСИА, как это произошло.

«Я хотел помочь своей стране»

— Я отправился на специальную военную операцию во время службы в армии. Решил не отставать от своих сослуживцев и тоже записался в ряды добровольцев. Хотел помочь своей стране в трудное для неё время. Родные поддержали моё решение. Естественно, переживали, но в целом отнеслись адекватно. Порядка полугода находился на линии соприкосновения. Сейчас вернулся в краткосрочный отпуск в Якутск, планирую провести время с родными и близкими.

В нагрудный знак попал 15-сантиметровый осколок мины

— Нас полдня отстреливали миномётом, и мы решили поменять позицию на 30 метров. Когда начали отходить, возле меня взорвалась мина. Сначала я даже не понял, что произошло.

Когда уже переместились в окопы, я начал снимать одежду, чтобы привести себя в порядок, осмотреть оружие. И тут увидел, что на нагрудный знак «100 лет Якутской АССР» попал 15-сантиметровый осколок! А вручил мне его лично глава Якутии Айсен Николаев, когда я находился на реабилитации после ранения в Санкт-Петербурге. Медаль испорчена, а я остался жив.

В середине апреля собираюсь вернуться на службу. Сейчас чувствую себя хорошо, готов дальше отстаивать честь своей Родины. Возвращаюсь, потому что бои ещё не окончены. Хочу поддержать своих сослуживцев, защитить родных, близких, чтобы они здесь жили в спокойствии.

Хочется пожелать защитникам нашей страны не бояться, служить достойно. Победа будет за нами!