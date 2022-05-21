МЧС: В Якутске может затопить Даркылах!

На Даркылахе

21 мая ледоход на реке Лена проходит по территории города Якутска, наблюдается густой ледоход. В соответствии с прогнозом ЯУГМС, в ближайшие сутки продолжится рост уровня воды до 500-550 см, возможен выход реки на пойму.



При возможном достижении уровня 560 см в зону подтопления может попасть мкрн. Даркылах городского округа «Город Якутск», где находится 31 жилой дом. Для мониторинга паводковой обстановки на реке Лена и оказания всесторонней помощи населению в районе мкрн. Даркылах выставлен пост безопасности. В состав входят спасатели Службы спасения Республики и инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России. В случае ухудшения обстановки в готовности к развертыванию находится пункт временного размещения населения.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям мкрн. Даркылах быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей. При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. @YakutiaOpershtab