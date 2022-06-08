Любовь Летучих о роли Людмилы Горевой в становлении судейского сообщества Якутии

Большое видится на расстоянии, считал поэт. Сегодня, 8 июня, отмечает юбилей Людмила Тимофеевна ГОРЕВА. Она более 18 лет возглавляла Верховный Суд Республики Саха (Якутия). До этого работала министром юстиции РС(Я), еще раннее — председателем Якутского городского суда.

Этой весной исполнилось пять лет с момента, как Высшая квалификационная коллегия судей России приняла отставку Людмилы Горевой в связи с достижением предельного возраста, допустимого для работы судьей.

Прошло достаточно много времени, чтобы проанализировать работу руководителя, с личностью которой тесно связана новейшая история судебной системы Якутии. SakhaLife сделал это с подачи Любови ЛЕТУЧИХ, председателя Верховного Суда Республики Саха (Якутия). Ведь именно преемник знает все о плюсах и минусах предыдущего руководителя.

— Любовь Егоровна, вы помните свою первую встречу с Людмилой Тимофеевной?

— Лично для меня Людмила Тимофеевна – человек, во многом определивший мою профессиональную судьбу. В школе я мечтала стать следователем. В суд пришла работать в 1983 году. Честно говоря, считала это временной работой — для того, чтобы заработать необходимый стаж для поступления в юридический институт. Так я искренне полагала в то время. Но… меня назначили секретарем у судьи Октябрьского районного суда города Якутска Людмила Горевой.

До сих пор помню первую встречу с этой яркой женщиной! Меня, 16-летнюю девчонку, впечатлило в ней все. Я даже помню ее платье, весь ее образ! В тот день я впервые увидела пример деловой женщины, гармонично сочетающей в себе женские и профессиональные качества. И при дальнейшей работе многократно убеждалась, что Людмила Тимофеевна, оставаясь истинной женщиной, обладает настоящим профессионализмом, хладнокровно обходя мужчин по многим показателям.

— Многие помнят Людмилу Гореву как председателя Верховного суда. Как вы можете охарактеризовать ее именно как судью?

— Людмила Горева стала для меня ярким образцом, каким должен быть судья. Она рассматривала дела быстро, с хорошим качеством, в чем ей помогал опыт работы следователем. Ведь после окончания Свердловского юридического института она проработала более шести лет следователем городского отдела внутренних дел. В то время в городском суде Людмила Тимофеевна рассматривала наибольшее количество самых сложных уголовных групповых дел.

У Людмилы Тимофеевны никогда не было волокиты, весь процесс был отлажен до мелочей. Мы с ней, что называется, сработались. Она быстро и четко рассматривала дела, и пока находилась в совещательной комнате, у меня уже был готов протокол. Получается, я вошла в ее быстрый ритм, ее стремительный темп. Людмила Тимофеевна выходила, ставила подпись, и мы сдавали дело. У нее не было отмен вообще, ни по процессуальным нарушениям, ни по нормам материального права. Стоит отметить, что полное отсутствие отмен у судей — достаточно большая редкость. Это показатель неизменно высокого качества дел, что как раз отмечалось у судьи Горевой.

В последующем, сравнивая ее стиль работы с другими коллегами, пришла к выводу, что как судья – она лучше всех!

— Получается, у вас своеобразная «династия» на посту председателя Верховного Суда республики.

— Мне очень повезло попасть к настоящему профессионалу и мега личности как Людмила Тимофеевна. Это была лучшая школа!

Стоит отметить, что в период работы судьей Якутского городского суда, Горевой предложили перейти в Верховный Суд республики. В профессиональных кругах считалось, что это престижное предложение, на которое следует сразу соглашаться. Но она тогда удивила многих, отказавшись. Людмила Тимофеевна объяснила свою позицию тем, что еще недостаточно проработала на уровне городского суда. И в этом она вся. Как профессионал, она поднималась постепенно, качественно проходя все ступени карьерного роста, постигая азы профессии, овладевая всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками.

Людмила Тимофеевна начинала с работы следователем, затем всерьез и надолго пришла в судебную систему. В итоге, на сегодня она является одним из самых лучших и авторитетных юристов Якутии.

— Работа судьи предполагает большие психологические и моральные перегрузки. И эта нагрузка только увеличивается с демократизацией общества, ростом резонансных дел, развитием СМИ и интернета, то есть гражданского общества.

— Действительно, судье приходится ежедневно разбираться и вникать в уголовные дела, что, к сожалению, не приносит много позитива. Да и гражданские дела, пусть даже расторжение брака или взыскание долгов – все равно это тяжелые проблемы человеческой жизни, которые должен разрешить судья. Поэтому судье нужно иметь внутренний стержень и холодную голову, чтобы правильно применить закон в самых сложных жизненных ситуациях. Высокие моральные качества Людмилы Тимофеевны всегда помогали ей принять справедливое и понятное любой стороне решение.

Для нее всегда был в приоритете принцип независимости и беспристрастности суда. Ей довелось работать председателем Верховного Суда Якутии, когда был отмечен резкий рост преступности, вымогательств, грабежей и разбоев. Рассматривались тогда и резонансные дела с участием лиц из криминальных кругов. Все серьезные болезни общества в период переоценки ценностей отражались на судебных делах. Но, несмотря на сложное время — эпоху глобальных перемен, наши суды работали стабильно. Не было конфликтных ситуаций, никто не оказывал какого-либо давления на судей, которые могли работать самостоятельно и независимо. Она сумела этого добиться, твердо отстаивая независимость судов.

— Как Горева поддерживала независимость судебной власти?

— Не помню, чтобы Людмила Тимофеевна как-то авторитарно рекомендовала свое мнение Квалификационной коллегии судей, Совету судей республики. Право принимать решения по кадровым вопросам, дисциплинарным взысканиям принадлежало судейскому сообществу, председателю Совета судей. Таким образом, она на деле поддерживала независимость судебной власти – все решения принимались коллегиально.

Людмила Тимофеевна не конфликтна, она дипломатично регулировала все вопросы, зачастую возникающие в таком сложном профессиональном сообществе, как судейское. Это большое умение, которое она проявляла.

Важно отметить, что она была первой женщиной, утвержденной в должности председателя Верховного Суда Якутии. Показательно, что она переизбиралась три срока подряд. Каждый раз ей оказывалось высокое доверие.

— Расскажите подробней о реформе судебной системы.

— В самые сложные годы, когда страна и республика переживала коренные преобразования, Людмила Тимофеевна взяла на себя всю ношу ответственности за реформу судебной власти Якутии. То есть, за построение правового государства, частью которого является наша республика. По сути, она стала созидателем современной судебной системы Якутии – под ее руководством проходила судебная реформа в республике и внедрялись многие новшества.

Во-первых, при ней успешно начали работать суды присяжных заседателей. Сегодня жители республики активно и охотно пользуется этим видом судопроизводства. Причем в Якутии больше всех на Дальнем Востоке применяют суды присяжных. И не только в Верховном, но и в районных, городских судах.

Во-вторых, с участием Людмилы Горевой разрабатывался и принимался республиканский закон о мировых судьях. На сегодня этот институт прекрасно себя зарекомендовал. Он значительно вырос в количестве и качестве — мировые судьи все больше рассматривают гражданские и административные дела, они вносят возрастающий вклад в работу судов общей юрисдикции. Избрание мировых судей, наделение их полномочиями на определенный срок – дело общенациональной важности, и оно проходит в республиканском парламенте – Ил Тумэне через процедуру тайного голосования.

И, в-третьих, при руководстве Людмилы Тимофеевны было построено новое здание Верховного Суда. До этого он размещался в двух разных зданиях, которых явно не хватало. На Дальнем Востоке это одно из новых зданий региональных судов.

При Людмиле Горевой в Верховном Суде Якутии началось внедрение автоматизированной системы «Правосудие», что потребовало коренной перестройки работы, как аппарата судов, так и судей.

— При этом в республиканских СМИ, помнится, выходили статьи с острой критикой в адрес Людмилы Горевой…

— Мало кто знает, чего ей стоила ответственная руководящая работа, все эти реформы. Людмиле Тимофеевне довелось пережить стрессы, вызванные острыми и несправедливыми статьями в СМИ. Вместе со свободой слова и гласностью начались попытки оказать давление на судебные органы. Должность председателя Верховного Суда Якутии – публичная, со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами.

Любой человек, ставший мишенью несправедливых нападок в СМИ, может обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Людмила Тимофеевна полагала, что занимаемая ею высокая должность не позволяет ей прибегнуть к этой распространенной мере.

— Из ваших высказываний создается портрет руководителя компетентного, сильного, но не выставляющего напоказ эти качества.

— Людмила Горева всегда дипломатична и приветлива в общении, но при этом умеет отстаивать свою принципиальную позицию. Можно сказать, что принципиальные моменты она подает в мягкой форме, тем самым, избегая лишней дуальности. Уверяю вас, многих конфликтных ситуаций во всех сферах можно было бы избежать, если бы люди облекали свои требования, претензии и желания в приемлемую форму, позволяя оппонентам, что называется, сохранить лицо.

Безусловно, Людмила Горева – человек с характером, твердым внутренним стержнем. Эти качества помогли ей заработать авторитет и в республике, и в федеральных органах власти. Во многом благодаря ее усилиям, репутация нашего суда достаточно высокая в Дальневосточном регионе, по многим показателям мы продолжаем показывать хорошие результаты.

— Профессионализм юбиляра и сейчас востребован…

— Людмила Тимофеевна по сей день остается членом Совета судей Российской Федерации, председателем Российского общества судей на территории Якутии, советником Конституционного Совета Республики Саха (Якутия). Она и сегодня является активным, деятельным членом судейского сообщества Якутии, которое во многом ею сформировано и воспитанно, ведь большинство действующих судей всех уровней были назначены на свои должности в тот период, когда она возглавляла суд высшей инстанции и Совет судей Якутии.

Всегда жизнерадостная и общительная, Людмила Тимофеевна и по сей день в отличной форме — сохраняет здоровье, энергию, прекрасно выглядит. Она заботливая мама и бабушка троих внуков, в которых души не чает.

От имени коллектива Верховного Суда РС(Я) поздравляю дорогую Людмилу Тимофеевну Гореву с юбилеем! От всей души мы, коллеги, желаем Людмиле Тимофеевне и дальше сохранять высокую работоспособность, оставаться востребованным и активным членом судейского сообщества Якутии.