Лучшие книги и для детей о Севере и Арктике выберут в Якутии

Центр детского чтения Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) проводит I Международный конкурс творческих проектов для детей и подростков «Белый мир Арктики через призму детской книги».

Конкурс призван привлечь внимание к проблемам издания детской книги, развития литературы на языках коренных народов Севера и Арктики, а также для поддержки начинающих авторов, иллюстраторов, для популяризации переводов произведений на родных языках коренных народов Арктики и Севера на русский, английский и другие языки, и для повышения культуры речи и чтения детей.

Для участия в Конкурсе будут отобраны работы для детей и подростков (художественные, научно-популярные издания, театральные постановки, экранизация и мультипликационные фильмы по художественным произведениям, авторские настольные игры) на тему Севера и Арктики, изданные не ранее 1 января 2018 г. и не позднее 1 июля 2021 г. на тему Севера и Арктики.

Эксперты составят «Длинный список» российских и зарубежных творческих проектов (книги, издания, экранизации, театральные постановки, настольные игры), созданных не ранее 2018 года. «Короткий список» (не более 5 конкурсных работ в каждой номинации) будет определен путем народного голосования на официальном сайте ГКУ РС(Я) “Национальная библиотека РС(Я)” https://nlrs.ru/projects/arcticforchilds/ с 14 августа по 31 августа 2021 года. Награждение победителей состоится 14 сентября 2021 года в г. Якутске.

Победители Конкурса смогут опубликовать или переиздать художественные произведения в Электронном издательстве Национальной библиотеки РС(Я) на бесплатной основе.

Конкурс проводится при поддержке Российской национальной секции Международного совета по детской книге (IBBY), Совета детской книги России, Российской государственной детской библиотеки, секции Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Ознакомиться с Положением конкурса можно по ссылке https://nlrs.ru/projects/arcticforchilds/

E-mail: arctic@nlrs.ru

Координаторы:

Решетникова Нюргуяна Петровна 8-914-288-88-70

Туварова Анна Степановна 8-964-417-69-87 (WhatsApp)

Уларова Альбина Николаевна 8-914-236-55-93 (WhatsApp)

Для международных участников:

Нестеров Валерий 8-924 462-48-85

Стручкова Алина 8-924 868-96-28