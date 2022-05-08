Личный состав Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте с радостью навестил ветеранов Гагаринского округа

В эти майские дни эхом по всей стране, будут слышны залпы праздничных салютов в честь 9 мая – Дня Великой Победы.

Личный состав Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте по многолетней традиции не остался в стороне и с радостью навестил ветеранов Гагаринского округа города Якутска.

Встречи с ветеранами душевные и вдохновляющие. Они наполнены историями их жизни, становления, преодоления самих себя в эти страшные годы войны. Людям около 90 лет, а они дадут фору некоторым из нас! И у каждого из них своя судьба. История большой жизни. Или правильнее так: большая история жизни.

Пройдя жуткими и бескомпромиссными дорогами войны, потеряв родных, эти дети войны вернулись домой победителями.

Хочется думать, что их жизнь в послевоенные годы была счастливой и безмятежной, но ведь так не бывает. Кто из нас знает, что на самом деле было у них на душе все эти десятилетия? Как они прожили до дня Победы и как живут после?

На встречах они неловко поправляли свои пиджаки, увешанные орденами и были откровенно счастливы от такого внимания. Надо было видеть, как причудливо сочетались в них потрясающая выдержка и волнение. Редко увидишь такие искренние эмоции. Их глаза светились счастьем и радостью. Эти глаза видели многое и в них столько всего: достоинства, доброжелательности, мудрости, пронзительной боли и пронзительной радости, какого-то безграничного терпения, а ещё … правды. Ни капли фальши, ни намёка на усталость. Это совсем другие люди. Трогательные и настоящие.

Они – победители. Кто из нас, ныне живущих и процветающих, может сказать о себе так же коротко и ёмко, вкладывая в это слово именно такой, настоящий и глубокий смысл?

И невольно задаёшься вопросом: что такого в их характере, в чём сила, что так победоносно провела их по жизни?

Петр Николаевич Исаев – ветеран тыла, труда, отличник просвещения. Война застала мальчика, когда ему было 7 лет. Отца по состоянию здоровья не отправили на фронт. Вместе с членами своей семьи, наравне со взрослыми помогал в тылу в колхозе Нюрбинского района. В деревне осталось десять семей, все мужчины ушли на фронт. Тяжёлые и голодные времена. Старики, женщины и дети с утра до вечера работали на полях, косили сено, ухаживали за скотом, занимались огородничеством, выращивали овощи.

Война войной, но в школу ходил исправно с восьми лет преодолевая каждый день пешком по десять километров, настолько велико было желание получать знания. Через девять лет после окончания школы юный Петр поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт. На пятом курсе познакомился с первокурсницей — будущей супругой. Окончив институт, всю жизнь работал на благо родной Республики — в колхозе имени Степана Васильева в Олёкминске, преподавателем в сельхоз техникуме, в Управлении сельского хозяйства, после — преподавателем в школе в Якутске и Нюрбе. У Петра Николаевича большая семья, которой он гордится: три сына, три внука, две внучки и пять правнуков. Имея такое большое дружное семейство, Петр Николаевич по праву считает себя счастливым человеком.

Августа Константиновна Госман – ветеран авиации и ветеран тыла Великой Отечественной войны. Маленькая Августинка перешла в третий класс, когда началась война, ей было 9 лет. В то время они с отцом проживали в Белоруссии. Папу быстро мобилизовали, он ушёл на фронт, больше она его не видела. Помнит, как до войны играла со своей подружкой Ниночкой. Потом помнит, как ехали на поезде, в вагоне было много детей и вдруг послышался треск, взрывы – бомбёжка! Не знаешь, что делать, страшно, но они с подружкой Ниночкой бросились бежать куда глаза глядят, вырвались из пекла. После бомбёжки у девочки пропал слух, и она долгое время не разговаривала, да и по настоящее время не помнит, как её зовут. Стемнело, добрались до какого-то дома на окраине села, зашли, там женщина, говорит: «А у нас в селе немцы стоят, будете мои, у самой трое ребятишек». В деревне действительно были немцы, на двадцати пяти машинах, обосновались они в сельсовете, сделали его своим штабом. Дня три она прожила в приёмной семье, на четвертый день ребятишки решили помочь взрослым, ночью у немецких машин отвернуть заводные ручки. Еле дождавшись ночи, ребятня вчетвером, тихонько, чтобы никого не разбудить, скрутила тяжеленые ручки у немецких машин и спрятали их. Так началась партизанская деятельность маленькой Августинки. В эту же ночь на фашистов напали партизаны, никто из фашистов не остался в живых. Через неделю в деревню нагрянули каратели. Августинку отправили с поручением к партизанам. После этого она больше никогда не увидит своих братьев, их расстреляли фашисты, а село сожгли. Долго скиталась она одна, прежде чем прибилась к партизанскому отряду, так её и приютила одна из сердобольных партизанок, а в последующем удочерила. На перекладных они добрались до Урала к сестре ее приёмной матери. По пути помогали в колхозах, охраняли мосты. Таким образом, Августа и оказалась в Сибири.

У Августы Константиновны двое сыновей, имеет шесть правнуков, вот с кем искренне делится и передаёт историю своей судьбы наша героиня.

В конце праздничной встречи Августа Константиновна продекламировала стих поэтессы Светланы Сирены о детях войны.

Дети войны, вы детства не знали.

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.

В страхе вы жили. Не все выживали.

Горечь-полынь и сейчас на губах.

Дети войны, как же вы голодали…

Как же хотелось собрать горсть зерна.

На зрелых полях колосья играли,

Их поджигали, топтали… Война…

Чёрные дни от пожаров и гари –

Детским сердцам не понятны они.

Зачем и куда тогда вы бежали,

Всё покидая, в те горькие дни.

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?!

Сколько же лет разделяло людей?

Дети войны, как и прежде, крепитесь!

Больше вам добрых и радостных дней!

Пожелание Августы Константиновны в эти праздничные дни: главное не потерять радость жизни, даже в самые сложные времена!