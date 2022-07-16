Культурная память северного модерна: виртуальная прогулка по историческому центру Якутска

новый видеоподкаст

Не просто творить в городе, тем более творить культуру в пространстве городского ландшафта. Что в этом плане может нам дать дигитализация как способ новых коммуникативных возможностей?

Якутску стало вполне под силу реализовать со временем цифровой проект «социокультурного мэппинга» на территории городского пространства. Его можно очертить горизонтом мысли, переданным слоганами: «Город историй и человеческих судеб» — Технология туристического «self-эскорта», «Впиши в город свою историю»…

Культурный ландшафт Москвы давно де-факто «перенесен» в искусство — художественную литературу, кинематограф, театр, телевидение. Мы воспринимаем столицу России через призму феноменов истории Родины, искусств и массовой культуры. Подобное в нашем Якутске почти не получается, в силу отсутствия объема соответствующего контента. Но в отличие от мегастолицы, мы можем создать то, что они не смогут быстро сделать с помощью виртуального цифрового пространства возможной «паблик-сети или игры», назовем ее так. Суть ее идеологии в архивировании разноуровневой исторической и не только памяти в городских геолокациях, формирование ландшафта уровневой городской культуры… Идеология функционирования программного продукта может сводится к внесению памятных геолокаций на карте города, представляющей гипертекстовую структуру с дополненной реальностью. Мотивация к формированию у сообществ личных памятных локаций сводится к сохранению на карте «успешных» ее вариантов, доступных широкому кругу горожан, монетизированных системой лайков, подобно социальным сетям… В результате получаем виртуальную социальную структуру, формирующую с помощью цифровых технологий историческую память о городе, республике, ее людях и многое другое.

***

А к 100-летию ЯАССР, в новом выпуске «Антропологии Севера» мы схематично попытались очертить лишь один уровень истории нашего северного модерна, посвященный оригинальному знакомству с городом и республикой через исторических персонажей. История «пяточка» вокруг площади Дружбы, когда-то исторического центра города Якутска вокруг Свято-Троицкого кафедрального собора (бывшее здание Театра эстрады / Саха драматического театра, находящегося сейчас на реконструкции) поможет нам в этом.

Приглашаем вас пройти в 30-минутной виртуальной пешей прогулке этот маленький пятачок города Якутска вместе с нашим гидом — научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ ЯНЦ СО РАН, ВАСИЛЬЕВЫМ Ильей Эдуардовичем.

Приятного просмотра!