Куда обращаться, если ваш родственник ранен и попал в госпиталь

Идет специальная военная операция. Многие участники боевых действий лечатся в военных госпиталях. Военные медики делают всё чтобы они выздоровели, получили необходимую медицинскую помощь. Но в жизни бывают разные обстоятельства. Один выходил из окружения и в пожаре потерялись документы. Другому требуется сложная операция.

Если кто-то из ваших родственников попал в госпиталь и есть какие-то проблемы, сообщает тгк Балабкина Бриф, то можно обращаться

в приёмную депутата Государственной Думы РФ Тумусова Ф.С. по тел. 84112420507

Помощник депутата ГД РФ Игнатьева Татьяна Афанасьевна +7 914 264-72-71

Адрес общественной приёмной: г. Якутск, ул. Курашова 1/1, офис 32

Также в г. Москве, в здании Постпредства Якутии, по адресу: Мясницкий проезд 3, строение 1, офис 607 работает группа энтузиастов по оказанию помощи раненым бойцам из Якутии.

Тел. +7(977)620-88-81 Эл.почта: nvk_moskva@mail.ru Константинова Туяра Николаевна