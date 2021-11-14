Кто и как поздравил первого президента Якутии
Техтюрская библиотека поздравляет.
АГИКИ является детищем первого президента Якутии.
Кинокомпания «Сахафильм» — еще одно детище Михаила Николаева.
Пресс-секретарь главы Якутии Афанасий НОЕВ, считающийся «кадром первого президента»
Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ с утра поздравил своего наставника.
Генеральный директор ГАУ РС(Я)РБ N1 НЦМ, врач хирург высшей категории Станислав ЖИРКОВ
Библиотека Покровска.
Степан САРГЫДАЕВ поздравляет из Чурапчи.
Глава Хангаласского улуса Олег ИРИНЕЕВ поздравил от имени земляков.
Поздравляют и благодарят Михаила Ефимовича и обычные якутяне.
Амгинский лицей.
Известный политик, доктор юридических наук Александр КИМ-КИМЭН.
Хорулинская сельская библиотека
Пресс-центр «Репортер»
Библиотека Хатырыка, Намский улус.
Центр дополнительного образования г.Мирный
Мы привели лишь некоторые. В соцсетях еще много-много поздравлений в адрес первого президента Якутии.
+7 (999) 174-67-82