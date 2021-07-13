Команда ЯТЭК провела экскурсии для участников молодежного форума

Экскурсии для участников VI Всероссийского научного молодежного геокриологического форума прошли 4 и 5 июля на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения ПАО «ЯТЭК». Количество желающих взглянуть на газодобычу «изнутри» превзошло все ожидания, времени на посещение объектов ГКМ было потрачено вдвое больше запланированного: экскурсия была запланирована как однодневная, однако, в итоге мероприятие длилось два дня.

Всероссийский научный молодежный геокриологический форум с международным участием «Актуальные проблемы и перспективы мерзлотоведения» проходит с 3 июля на песках близ поселка Кысыл-Сыр. Экскурсию на Средневилюйское ГКМ генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов анонсировал на открытии форума в Якутске.

По доброй традиции, гидом выступил начальник производственно-диспетчерской службы Валерий Горовик. Студенты, молодые ученые и опытные научные сотрудники с неподдельным интересом ознакомились с историей появления самой первой на объекте поисковой скважиной № 1, самой глубокой на месторождении скважиной № 27, а также действующей скважиной № 54. Наибольший интерес вызвал осмотр установки комплексной подготовки газа – объекта, куда поступает газ со всех скважин для дальнейшей подготовки и переработки для последующей поставки потребителям.

Ученых-мерзлотоведов интересовало: какова штатная глубина бурения, какие типы отложений распространены больше всего, также участники экскурсии спросили, не мешает ли вечная мерзлота при бурении скважин. Звучали и вопросы о влиянии деятельности предприятия на окружающую среду. Как рассказал Валерий Горовик, «ЯТЭК» ориентируются на экологические стандарты международного уровня. В компании понимают значимость качества жизни, которое неотделимо от гармоничного симбиоза с природой.

Познавательные поездки на Средневилюйском ГКМ – событие отнюдь не уникальное. Руководство компании подчеркивает собственную заинтересованность в развитии промышленного туризма. Помимо демонстрации возможностей предприятия, внедрения передовых технологий, безопасности и бережливого производства, ЯТЭК ставит еще одну важную цель – забота о будущем. Регулярные визиты на производство школьников, студентов и выпускников вузов преследуют стратегическую задачу установить преемственность поколений. И это работает. Среди сотрудников компании уже есть бывшие участники экскурсий, нашедшие свое призвание благодаря тонкой профориентационной работе местного гида.

Главный научный сотрудник Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Алексей Галанин остался доволен знакомством с процессом добычи, подготовки и переработки углеводородного сырья:

«Хочу поблагодарить сотрудников ПАО «ЯТЭК» за прекрасную информативную экскурсию. Мы никогда не были на подобных предприятиях. Это действительно очень интересный процесс, мы работаем с породой, а вы – с ее продуктом. Возможность воочию увидеть прикладной результат фундаментальных исследований очень вдохновляет», – поделился Алексей Галанин.