Когда откроют проспект Ленина в Якутске?

Сегодня, 6 августа, начнут делать велодорожки на участке от Дзержинского до Курашова, сообщает ЯСИА. Укладка асфальта на проспекте Ленина — от улицы Кулаковского до Дзержинского — завершится к 25 сентября, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Сейчас идет устройство основания, покрытия тротуаров, устройство сетей связи и наружного освещения.

Также сегодня, 6 августа, начнут делать велодорожки на участке от Дзержинского до Курашова. В 2023 году будут сделаны участки от улицы Красноярова до Кулаковского (район Залога) и от улицы Дзержинского до Хабарова.

В рамках капремонта на всем протяжении проспекта Ленина поменяют асфальт, сделают пешеходные дорожки, велодорожки, заменят 11 автобусных остановок, 3 из них будут теплыми — кинотеатр Лена, Токко и секр Московский. Планируют посадить 500 новых саженцев деревьев, в том числе яблонь и акаций.

В 2022 году, в год 100-летия Якутской АССР, в республике введут не менее 500 км автомобильных дорог. Из них 257 км — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Якутске будет отремонтировано 34,6 км дорог.