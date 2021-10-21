21.10.2021
13:16
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Культура

«Книжное приданое» получили новорожденные Якутии

В рамках празднования Дня матери в Перинатальном центре Республиканской больницы №1 – «Национальный центр медицины» молодым мамам и малышам были вручены подарочные комплекты акции «Книжное приданое» Национальной библиотеки РС (Я).

Сотрудники Центра детского чтения и Национальной библиотеки Якутии с большим трепетом подготовили комплекты для малышей, состоящие из первой книги, свидетельства о рождении читателя и списком рекомендуемой литературы для детей от 0 до 3 лет.

В третьем квартале в Перинатальный центр было передано 100 наборов. К Новому году будут подготовлены еще 100 комплектов для новорожденных.

Акция «Книжное приданое» проходит в рамках социально-значимого долгосрочного проекта «Читаем все», который стартовал 13 января 2020 года. Инициатор акции – Национальная библиотека республики под эгидой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) при поддержке Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Фото: «Национальный центр медицины»
Источник: «Национальный центр медицины»
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