Каждый педагог Якутии в опасности – встреча общественности. Видео

Педагог, обнявший выигравшего на соревнованиях ребенка, может быть объявлен педофилом. За случайные прикосновения – тоже. Якутия впереди России всей по обвинениям в педофилии

Сегодня, 30 июля состоялся круглый стол, посвященный проблеме ложной педофилии. Организовали его группы поддержки педагогов, которые оказались на скамье подсудимых. Это Николай СИВЦЕВ из села Екюндю Вилюйского улуса и Максим МЕСТНИКОВ, известный в республике общественный деятель.

Начать с того, что организовать сам круглый стол оказалось не так-то просто. Прокуратура города Якутска вынесла предостережение главному редактору SakhaLife за объявление о предстоящем мероприятии. Прокуратура сочла, что организаторы нарушили действующее законодательство, не согласовав мероприятие с мэрией Якутска. И это при том, что мероприятие было заявлено в здании, к тому же принадлежащем частному лицу.

Изначально планировалось провести собрание общественности в здании развлекательного центра «Муус Хайа». Владелец ресторана Егор МАКАРОВ предварительно дал согласие по телефону, но через несколько дней отказал в предоставлении помещения, сообщили организаторы. Полиция оказывала давление на организаторов. Как сообщила в ходе круглого стола Валентина СЕМЕНОВА, родная сестра Николая Сивцева, в эти дни за ней буквально гонялись четверо полицейских.

Тем не менее, в назначенное время мероприятие удалось провести в одном из банкетных залов города, которое было арендовано организаторами. Забегая вперед, отметим, что представители правоохранительных органов были, видеосъемку вели, но в ход мероприятия не вмешивались.

Открыла круглый стол Валентина Григорьевна, которая рассказала о трех эпизодах, которые обвинение предъявило педагогу из Екюндю. Одно за другим, она опровергло каждое из них.

Затем выступил адвокат Тихон ДОРМИДОНТОВ. Он эмоционально рассказал о том, как суд с самого начала принял обвинительный уклон. Как судья отказывал в приобщении к делу существенно важных доводов защиты, доказывающих невиновность педагога. О том, как экспертизу, вынесшую вердикт о том, что педагог склонен к педофилии, провела специалист, работающая по специальности всего один год и три месяца, окончившая частное учебное заведение дистанционно! О том, что от этой экспертизы камня на камне не оставил научный светила из института Сербского, которое в России считается высшим авторитетом в вопросах педофилии. Изучив материалы, московский ученый заключил, что Николай Сивцев – совершенно нормальный мужчина, предпочитающий женщин. И даже это судья Верхневилюйского районного суда не принял во внимание, сообщил адвокат. Что у следствия нет ни одного доказательства, кроме показаний самих потерпевших – двух подростков, которые накануне пытались поджечь школу, совершили угон автомобиля и разбили его. По всем эпизодам, которые были названы потерпевшими, нет ни одного свидетеля. Что биоматериал, на который ссылается обвинение, был забран у педагога спустя две недели после того, как его посадили в СИЗО. Тем не менее, Николаю Григорьевичу судья вынес приговор – 16 лет колонии усиленного режима с запретом заниматься педагогической деятельностью и принудительным лечением. «А что такое принудительное лечение – мы знаем. Это страшное дело!» — заявил адвокат.

Далее выступила Анна Васильевна МАНДАРОВА, педагог Екюндюнской школы. Он отметила, что и школа, и село небольшие, каждый человек на виду. Силовое задержание педагога Сивцева, да еще по такой статье, стало для всего села большим шоком. Но уже через несколько дней пришло осознание, что человека несправедливо оговорили. Кому как не коллегам и односельчанам знать это? В педколлективе прошли ряд собраний, на которых обсуждалось, где допущена ошибка, почему такое случилось в школе Екюндю. Администрация села, школы, педагогический коллектив, все встали на защиту Николая Григорьевича. Все это время мы не сидели просто так, отметила Анна Васильевна.

Затем слово предоставили Ольге Геннадьевне МАМАЕВОЙ, адвокату Максима МЕСТНИКОВА. Она заявила, что с подобными тенденциями каждый педагог республики, и мужчина, и женщина, сейчас в опасности. Любого могут оговорить без всяких доказательств, достаточно показаний потерпевших без всяких свидетелей. Ольга Геннадьевна заявила, что Якутия сейчас лидирует в России по делам, связанным с педофилией. Она отметила, что в случае Максима Ивановича, дело строится на показаниях девочек, которые утверждают, что в клубе «Патриот», созданном Местниковым, при разборке и сборке автомата он прикасался к ним в области талии и бедер.

Адвокат наглядно продемонстрировала, как педагог вначале помогает воспитанникам, независимо от пола, при разборке и сборке автомата Калашникова, который весит 5 кг, и может упасть на ногу ребенка. Самое страшное, что по таким делам, с надуманными обвинениями, судьи выносят приговоры на длительные сроки, какие дают за реальные изнасилования, реальным педофилам, заявила адвокат Мамаева.

Марина Юрьевна КУЗНЕЦОВА, родитель, сообщила, что в Мархинской школе все было нормально, пока директором работал Айаан Ильич ВАСИЛЬЕВ. Но после его перевода в другую школу, было возбуждено уголовное дело в отношении педагога Местникова, который от души поддерживал детей, в том числе из сложного контингента. Максим Иванович открыл клуб «Патриот», в котором занимался с ребятами, прививал им общечеловеческие ценности. Марина Юрьевна заявила, что не верит в виновность Местникова, потому что знает его как отзывчивого, талантливого педагога.

Руководитель и политик Афанасий МАКСИМОВ отметил, что прокуратура должна не запугивать общественность, не затыкать людям рот, а осуществлять контроль за качеством следствия. Он рассказал про случай в Чурапче, когда мужчину осудили на длительный срок. Обвинение строилось на том, что укладывая спать падчериц, он, якобы, открывал, затем закрывал их одеяла. По мнению Максимова, такое бездоказательное обвинение можно вынести чуть ли не каждому.

Афанасий Николаевич ответил, что такой тенденции, когда под ударом оказались педагоги, нормальные мужчины, больше других возившиеся с детьми, может противостоять только общественность. «Никакой компанейщины не должно быть». Письмо к ил дархану как к гаранту конституции, которое подписывали участники совещания, политик одобрил, но заявил, что этого недостаточно. Он отметил, что в сентябре надо провести митинг, ряд публичных мероприятий, чтоб был общественный резонанс, чтоб и в федеральном центре услышали, что в Якутии дела по обвинению в педофилии, возбуждаются иной раз на пустом месте. Максимов ответил, что часть общественности запугана до такой степени, что даже боится выразить свое отношение, свою гражданскую позицию. Многие предпочитают держаться в стороне и выжидать, ведь это тяжелая статья, и может нести репутационные риски даже для тех, кто решил вступиться за несправедливо обвиненных. Но это не повод отдавать невиновных. «Правоохранительные органы были созданы для того, чтобы нас – общество, защищать. А они – вот как…», — заключил Афанасий Максимов.

Профессор СВФУ, доктор филологических наук Василий Васильевич ИЛЛАРИОНОВ вспомнил, что раньше в республике на учителя смотрели как на бога – танара. А сейчас смотрят как на врага, которого чуть что, можно обвинить чуть ли не во всех смертных грехах. Себя он, преподаватель СВФУ, назвал педагогом. И отметил, что для учителей настало трудное время. Случайно задев ученика даже пальцем, можно сесть на скамью подсудимых. Аксакал посетовал, что свои же, местные отправляют людей на скамью подсудимых. Профессор призвал общественность встать на защиту учителя из Екюндю, в невиновности которого он уверен.

Поэтесса Наталья Владимировна МИХАЛЕВА – САЙА отметила, что в подобных случаях надо выступать сплоченно, показывать, что общественность – это сила. Нельзя оставаться в стороне, видя, как государственной машиной совершается несправедливость над человеком.

Председатель Русской общины Якутии, создатель Ассоциации социальной помощи «Подросток» Александр Григорьевич ПОДГОЛОВ все собрание качал головой. Выйдя к микрофону, он заявил: «Если бы в 90-ые годы была такая тенденция, я бы уже сидел…». Он горячо говорил о двойных стандартах, которые государство применят по отношению к своим гражданам. Сейчас любое хулиганье может оговорить человека, сломать его судьбу, считает общественник. Александр Григорьевич заявил, что, услышав все сказанное, верит в невиновность Николая Сивцева и хорошо знает Максима Местникова. Он призвал встать на защиту педагогов, которые первыми пострадали от наметившейся тенденции.

Михаил Семенович САННИКОВ, депутат Ил Тумэна второго созыва, заявил, что не удивлен тем, что обвинительный приговор о педофилии сделан на основе экспертизы местного специалиста, тогда как московский ученый счел, что Сивцев Н.Г. – нормальный мужчина. Санников вспомнил и Ойунского, и Аммосова, и Барахова, репрессированных при свидетельствах или молчаливом попустительстве представителей своего же народа. Он сказал, что подобный паттерн в поведении народа продолжается по сей день.

Взволнованно выступила Сардана Васильевна ВАСИЛЬЕВА, родительница, чей ребенок воспитывается в школе-интернате Екюндю. Она отметила, что в связи с жизненными обстоятельствами вынуждена была переехать в Якутск, найти работу. А ребенка оставила в школе-интернате Екюндю, и очень волновалась за него, что сына могут обидеть. Каждые выходные женщина старалась выехать в Вилюйский улус, чтоб навестить сына. Но вскоре успокоилась, потому что педагогический коллектив, особенно Николай Григорьевич тепло относились к ее сыну. Сардана Васильевна вопрошала, почему следствие буквально носилось с детьми-потерпевшими, а других детей будили ночью, допрашивали в отсутствие законных представителей и психолога, почему следствие не приняло во внимание показания детей, которые защищали Николая Григорьевича?

Депутат Якутской городской Думы, директор школы №26 г. Якутска, а ранее Мархинской школы, Айаан Ильич ВАСИЛЬЕВ отметил тревожную тенденцию, когда под удар попали представители педагогической общественности. Он предложил выступить с обращением к съезду педагогов Якутии, который состоится в сентябре и собирается раз в пять лет.

Выступила так же правозащитник Наталья Михайловна ЗАРУБИНА, далее был свободный микрофон.

Собравшиеся подписали обращение к главе республики. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. От начала до конца записана на видео блогером, членом Общественной Палаты Якутии Николаем БАРАМЫГИНЫМ. Сморите видео на его ютуб-канале.