Какое желание появляется у выпивших жителей Якутска?

Жители Якутска, выпив, стали угонять машины. Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» сообщает о двух угонах в один день.

5 февраля в 18:41 дежурная группа ГИБДД передала всем автопатрулям ДПС ориентировку об угоне с пр. Ленина автомобиля «Toyota Ist». Через полчаса инспекторами ДПС указанная машина была замечена на ул. Пояркова и остановлена на перекрестке улиц Богатырева-Губина. За рулем оказался молодой человек 2003 года рождения. При проверке выяснилось, что документов на автомобиль и водительского удостоверения он не имел. Кроме того, у него были выявлены признаки опьянения. В своем объяснении молодой человек пояснил, что хотел доехать до ул. Чиряева, а машина оказалась открытой, чем он и воспользовался.

В тот же вечер от оператора «02» всем нарядам поступила информация о том, что водитель, управляя автомобилем «TOYOTA LEXUS», совершил наезд на пешеходное ограждение на ул. Петровского и покинул место ДТП. Данная автомашина была замечена инспекторами ДПС на ул. Лермонтова. На требование сотрудников об остановке транспортного средства водитель не отреагировал и попытался скрыться, но возле дома № 64 на ул. Лермонтова не справился с управлением и совершил наезд на опору электрической сети. Предварительно установлено, что мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел чужим транспортным средством, которое находилось на парковке заведенным и с открытой дверью.

По данным фактам проводятся процессуальные проверки.

Госавтоинспекция напоминает: не забывайте ключи в замке зажигания, используйте сигнализацию, не оставляйте открытыми двери автомашины, даже если покидаете салон на короткое время.

Если все же произошел угон, то необходимо максимально быстро сообщить о случившемся в полицию по телефонам: 02 и 127, 47-35-69, 35-22-22. Подробно изложите, откуда был совершен угон, назовите адрес, примерное время, марку, цвет, госномер и особые приметы авто, такие как литье, спойлер и т.д.