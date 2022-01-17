Как якутский казахстанец выручил земляков в тревожные дни

В минувшие дни внимание всего мира было приковано к Казахстану. Якутские СМИ облетели новости о якутянке Любови МИРОНОВОЙ, несколько лет проживающей с семьей в Алматы. Она кинула клич родителям якутских студентов в Алматы, что готова предоставить им крышу над головой и еду.

SakhaLife убедился, что наш земляк в Казахстане в эти тревожные дни оказывал землякам реальную помощь. Речь идет о предпринимателе Сергее ЛЮ, уроженце Сунтарского улуса, окончившего школу №2 города Якутска. Много лет назад они с женой Натальей обосновались в Алматы, им очень нравится Казахстан. Многие якутяне, приехав в Алматы, попадают в орбиту семьи Лю, всегда готовых поддержать, оказать помощь, показать город, ставший им родным.

6 января с большим трудом Сергею Лю дозвонился Сергей ХАТЫЛЫКОВ, заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии. Он попросил оказать помощь якутским студентам, обучающимся в частном университете им. Сулеймана Демиреля в городе Каскелен Алматинской области. Один из них — БУРНАШЕВ заболел, еще двое наших студентов сидят без денег, без возможности купить продукты и лекарства. Читатель помнит, что в те дни в Казахстане был отключен интернет, и многие испытывали нехватку наличных денег, ведь весь цивилизованный мир предпочитает расчеты по банковским картам. А самое главное, все въезды и выезды из Алматы были закрыты блокпостами, и не было никакой возможности покинуть город.

К счастью, у Сергея в Каскелене живет надежный друг, которого он и попросил помочь нашим землякам. Пришлось поискать наличные деньги, нашлась определенная сумма, которую друг Сергея завез якутянам в общежитие. В стране все эти дни была напряженка и с наличкой, и с бензином.

Также в сложной ситуации оказались несколько семей из Якутска, которые приехали в Алматы отпраздновать новый год. Они проживали в санатории «Казахстан». Якутяне были всерьез напуганы, потому что погромы происходили как раз в этом районе. Из Якутска Сергею позвонил знакомый и сообщил, что несколько наших земляков нуждаются в помощи. У одной семьи заболел ребенок, и встревоженные родители не могли найти лекарства в чужой стране, охваченной беспорядками. Все это произошло во время погромов, и найти работающую аптеку в Алматы было очень сложно. С большим трудом Сергей нашел необходимые лекарства, и сразу же направился в санаторий «Казахстан», в котором находились три семьи из Якутска.

Сергей решил помочь им с выездом. До Российского консульства дозвониться не удалось… Тогда Сергей, серьезно рискуя, отвез их в самый эпицентр погромов, где находилось консульство.

Далее семья Лю нашла телефоны оказания помощи в эвакуации россиянам, которых военными самолетами вывозили в Россию. Понадобилось два дня для эвакуации, было сделано несколько рейсов. Сергей проводил земляков на военный борт.

Как показали эти события, в Казахстане не хватает представительства Якутии. В стране живет довольно много якутян, но кроме общего чата их ничего не связывает.

Однако в экстремальной ситуации некоторые якутяне мобилизуются, и стараются помочь землякам. Как это сделал Сергей Лю, отважный якутянин, живущий с семьей в Казахстане. Обо всем этом SakhaLife рассказала его жена Наталья ЛЮ. Наташа обычно от всей души и безвозмездно оказывает помощь якутским проектам в Казахстане – салону национальной посуды «Камелек», ювелирной фирме «Киэргэ», журналу «Журфикс», информагентству SakhaLife.

Желаем Казахстану и нашим землякам в этой прекрасной стране мирного неба над головой!