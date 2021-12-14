Как семья Андреевых построила свой бизнес: от ресторана до туркомплекса «Орто Дойду»

Сейчас, когда малый бизнес переживает нелегкие времена из-за пандемии короновируса, Марианна и Петр АНДРЕЕВЫ сохраняют свой оптимизм. Они много лет развивают свой туристический бизнес — туркомплекс и гостиницу «Орто Дойду» и пережили за это время не один кризис. «Мы люди закаленные. Например, в кризис в 2008 году потеряли внушительную сумму, когда лопнул наш банк. Ничего, выжили. Поэтому и сейчас ищем «белую полосу», — говорит Петр Андреев. А супруга Марианна считает, что трудности только помогают развиваться, искать новые подходы в развитии своего дела.

Общее дело сплачивает семью

Петр Андреев, инженер-строитель, многие годы работал в сфере ЖКХ – занимался отопительным оборудованием, много ездил по республике, строил котельные. Марианна Андреева всегда совмещала предпринимательство и активную общественную деятельность. Сейчас является депутатом, заместителем председателя комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, руководителем фракции «Гражданская платформа» в Якутской городской Думе.

И во многом их успеху способствовало то, что «Орто Дойду» — это семейный бизнес.

— Общее дело сплачивает нашу семью. В любое время обсуждаем все вопросы — и за завтраками, и за ужинами. И дети вовлечены в семейное дело. Дочка, которой 16 лет, работала летом поваром, 14-летний сын, если нужно, подменяет официанта, — рассказывает Марианна. Супруги говорят, что пока не знают, станет ли туристический бизнес будущим выбором детей, но пока они разделяют интерес родителей. «Ведь все мы делаем ради них» — говорит Марианна Андреева.

В самом начале в 2000 годах ресторан «Орто Дойду» был для Петра Андреева как хобби, потом в этот бизнес втянулась жена Марианна и создала гостиницу «Орто Дойду» в центре города Якутска, в последствии занялась и рестораном. Петр Андреев окончательно втянулся в малый семейный бизнес только в 2016 г после серьезной болезни, которая вынудила оставить любимую профессию – строительство котельных, монтаж отопительного оборудования, работу по гос.контрактам.

— Когда дали инвалидность, было очень сложно – привык к командировкам, к масштабному строительству. У меня этой сфере много знакомых по всей стране, есть авторитет, заработанный многолетний трудом. Признаюсь, поначалу скучал. Но такая жена, как Марианна, не даст долго расстраиваться (смеется). А сейчас втянулся, и очень доволен и результатами, и тем, что провожу много времени с семьей, чего раньше не хватало.





Большая стройка «Орто Дойду»

— Весь мой опыт инженера-строителя очень пригодился в семейном деле – строим мы много. В этом году поставили баню с сибирским чаном, общежитие для персонала, четыре гостевых домика, а четвертый сейчас завершаем, — рассказывает Петр.

— Мы развиваем свой бизнес по плану, это позволяет просчитывать свои ресурсы, искать выгодные источники финансирования. Все запланированное на 2021 год мы выполнили 95% — осталось к Новому году достроить четвертый гостевой домик, — говорит Марианна.

Конечно, то что Петр является опытным строителем, очень выручает: он сам полностью контролирует весь процесс строительства — от проекта, закупки стройматериалов до монтажа отопления и коммуникаций. Нанимает рабочих и строит — сам себе прораб, поставщик и субподрядчик. Все строится по уму и качественно, ведь Петр Андреев строит для себя. А знакомства по всей стране и большой опыт позволяют выбирать на рынке лучшее из доступного по средствам.

— Долго искал поставщиков для строительства гостевых домиков и нашел самый удачный вариант: московская фирма Skydom предлагает готовые домокомплекты по скандинавской технологии интересной конструкции – купольные и треугольные. Съездил, посмотрел на месте и купил три дома. Skydom отправил в Якутск для помощи в монтаже своего инженера, и мы быстро смонтировали три дома. Я внес изменения в первоначальный проект и добавил полезную площадь. Качество гостевых домиков Skydom на уровне европейских стандартов – получилось тепло, красиво и современно, — говорит владелец.

Благодаря строительному опыту Петра Андреева, удалось экономно закупить сруб для бани, металлоконструкции для общежития персонала, другие стройматериалы. А сейчас они подорожали в 1,5 с лишним раза.

Весь 2021 год прошел для семьи Андреевых под знаком большой стройки – смонтировали гостевые домики Skydom, поставили баню с чаном, обустроили трех квартирное общежитие для персонала. Официанты и повара ресторана «Орто Дойду» приезжают в среду до воскресенье, им нужны условия для проживания во время рабочей смены.





Усадьба Андреевых: полная автономия от газа до меда

Туркомплекс «Орто Дойду» располагается далеко за городом, возле зоопарка, поэтому там нет централизованных коммуникаций. И основной задачей для Петра Андреева стало автономное благоустройство. У «Орто Дойду» сейчас свои канализация, водопровод, отопление. По его словам, одно из важных достижений семейного бизнеса этого года – автономная газификация комплекса. Петр Андреев нашел техническое решение – установка под землей газгольдер на 5 кубометров на сжиженном газе. Подрядчика искал по всей стране, а нашел на месте – якутская фирма Афанасия Лыткина этим летом установила газгольдер в «Орто Дойду». «Дороже, чем сетевой природный газ, но дешевле, чем электричество», — говорит довольный хозяин. В итоге, хозяйство Андреевых достигло автономии в коммуникациях.



— В следующем году не планируем так активно строиться, будем заниматься благоустройством территории, уже купили оборудование для производства плитки – будем делать ее сами. Займусь освещением, ограждением, и, если получится, построю гараж для гостей, ресепшен для отеля.

А отдушиной для Петра во время строительного «ажиотажа» 2021 года стали… пчелы. Он давно присматривался к пчеловодству, но считал, что это очень сложное дело в условиях Якутии. Но решились в этом году купить 5 семей пчел в Татарстане. «Опыта нет, времени нет, чисто для пробы взяли. И накачали 50 кг меда! Сами не ожидали, что такой результат получим. Так что предлагаем теперь гостям свой мед. Кстати, пчелы очень злые, однажды, когда плохо экипировался, искусали меня», — рассказывает Петр Андреев.





Баня в якутский мороз и эксперименты с холодом

Если строительство и благоустройство – сфера ведения супруга, то ресторан и туризм – дело и одновременно увлечение Марианны Андреевой.

— Сейчас из-за пандемии короновируса общепит переживает сложные времена. В первый локдаун мы вообще закрыли свой ресторан «Орто Дойду», оставили только обслуживание гостевых домиков. Потом стали восстанавливаться – заново набрали персонал, нашли хорошего шеф-повара. Хорошую команду ресторана формировать очень трудно, поэтому продолжаем работать в любых обстоятельствах, хотя, конечно, речь идет только о выживании, а не о росте.

Гостиничный бизнес не так пострадал – все наши клиенты имеет куар-коды, сейчас без них никто не ездит. Немного просели в ноябре, во время локдауна, но сейчас все возобновилось. Выручили в пандемию гостевые домики, которые пользуются спросом для отдыха небольшими компаниями или семьями. В этом году мы построили еще четыре гостевых домика – по скандинавским проектам с полным благоустройством. Таким образом, у нас появилась база, состоящая из восьми благоустроенных домиков для въездного туризма – наша давняя мечта. Исследования спроса говорят, что Якутия очень интересует российских туристов, но массового потока въездного туризма пока нет.

Проблема в организации специальных туров, которые полностью ведет одна компания – проезд, трансферт, размещение в комфортных условиях, питание, программа экскурсий и развлечений. Все это должно соответствовать требованиям туристического сервиса. Сейчас у нашей компании «Орто Дойду» появились такие возможности, к чему мы долго шли. Мы уже разместили наши домики в Букинге, в других интернет платформах и готовим пакет туристических туров для российских туристов в следующем году. В этом году мы сделали ребрендинг компании и теперь называемся ЭКОПАРК ОТЕЛЬ «ОРТОДОЙДУ».

Вспоминаю, как много лет назад мы вывезли за город приезжих экспертов по туризму и их восхитила наша якутская природа: «Вы должны размещать туристов не в пыльном Якутске, а здесь – среди первозданной природы, а в город вывозить их только на экскурсии». Тогда и запала мне в голову эта идея, к воплощению которой мы идем шаг за шагом, — рассказывает Петр. – Планируем помимо традиционного набор экскурсий — в Царство вечной мерзлоты, музеи Якутска, Комдрагмет, организовать в зависимости от сезона — выезд на Лену, Ленские столбы или экстремальные развлечения в якутский мороз – баня, эксперименты с холодом, рыбалка. И, конечно, предложим отведать национальную кухню – блюда, которые можно попробовать только в нашем ресторане.





У якутской кухни необычный и незабываемый вкус!

В этом году мы пригласили шеф-поваром Венеру Иннокентьеву, профессионала своего дела с 15-летним стажем, которая специализируется на якутской кухне. Она хорошо чувствует вкус наших местных продуктов – жеребятины, оленины, дичи, чира, что не всегда под силу приезжим поварам. Венера Краснославовна умеет своими соусами и аккуратным использованием приправ подчеркнуть их особенный вкус, сделать его необычным и незабываемым. Наши местные рестораны зачастую работают на привозном сырье, мы же закупаем местные продукты. В том числе и такое необычное –глухаря, зайчатину и другую дичь. Конечно, это сказывается на себестоимости блюд, но и делает их уникальными и неповторимыми. На фестивале «Вкус Якутии» «Орто Дойду» представил пять сетов из разных видов якутского мяса, дичи и рыбы, национальных мясных и молочных блюд в номинации «Лучший дегустационный сет» и выиграли. Поверьте, это очень вкусно и вполне доступно по цене.

Подробнее с ассортиментом якутской кухни можно познакомиться на нашей странице в Инстаграм @orto_doudy_restoran

Мы уделяем пристальное внимание именно якутской северной кухне. В этом плане наш ресторан всегда был одним из лучших в Якутске. Некоторые гости специально приезжают к нам за 50 километров из Якутска, чтобы только вновь отведать наши блюда. У нас есть гриль-очаг на дровах на открытом воздухе, где на глазах клиентов готовятся блюда из свежего мяса. Поэтому нам есть, что предложить и въездным туристам.

Новогодний корпоратив в «Орто Дойду»

В этом году, мы предлагаем новогодние корпоративы в нашем обновленном ресторане «Орто Дойду» с лучшей кухней до 70 человек, также наши гостевые домики для отдыха семьями или друзьями небольшими компаниями. Два дня с ночлегом позволят вам насладиться снежным воздухом и тишиной якутской природы, и встретить Новый год, новогодние каникулы в теплой компании родных и друзей, с дружным коллективом, чтобы полноценно зарядиться новой энергией на предстоящий год.

Доехать из Якутска до Покровского тракта, 49 км можно за 40-45 минут, такси принимают заказы по этому маршруту. Если вы приедете на своем автомобиле, мы предложим вам в аренду автоодеяла «наташа» и ваша машина не замерзнет до вашего отъезда.

Ждем в «Орто Дойду» на новогодние праздники!

Более подробно можно посмотреть на нашем инстаграмм: @orto_doudy_restoran

Бронирование домиков по тел 89142711227 (WA),

бронирование ресторана по тел 89246636777 (WA)