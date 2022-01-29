Как казахский ученый якутскую лайку спас

В якутских СМИ горячей темой продолжает оставаться «собачий вопрос». Агрессивное нападение зоозащитников на якутян, противоречивые мнения в обществе республики, отказ московской семьи от отправленной из Якутска собаки – все это наполнено негативом разной степени.

Но давайте о хорошем. Читательница SakhaLife, якутянка Наталья ЛЮ из Алматы поделилась интересная историей о судьбе якутской собаки в Казахстане.

В 2020 году на призыв волонтерской команды зоозащитников о спасении собак в Якутске, откликнулся заслуженный деятель Казахстана, кандидат филологических наук, общественник и культуролог Мурат АУЭЗОВ.

Мурат Мухтарович оплатил перевозку собаки из Якутска до Казахстана. Сама перевозка была сопряжена с определенными трудностями, ведь как раз были введены карантинные ограничения. Но квест был успешно преодолен.

Милая лайка заняла особое место в сердце Мурата Мухтаровича, он назвал ее Чуя. В честь сибирской реки Чуи и местности Чу, где родился Мурат Мухтарович. Чтоб собака была счастлива, жила на вольных просторах, он отправил ее на горные пастбища к своим родственникам в местность Кегень, где она комфортно проживает по сей день. Он постоянно справляется о Чуе, высылают ему свои фотографии. Якутская собака поражает местных своими охотничьими навыками и неприхотливостью, став верной помощницей пастухам.

Чудесная история спасения якутской лайки стала известна совершенно случайно. О ней Мурат Мухтарович рассказал при частной встрече. Наталья и ее муж Сергей ЛЮ были на международном рыболовном турнире «Туран Фест», куда были приглашены как представители Якутии. Там они и поговорили с Муратом Мухтаровичем.

Ранее супруги-якутяне тоже гостили у казахского ученого. Марат Мухтарович подарил Сергею теплый чапан с национальным орнаментом.

Так, очень уважаемый деятель Казахстана внес личный вклад в спасение якутской собаки. Высококультурный человек, он ни в чем якутян не упрекал. Он просто сделал то, что мог, чтоб добра в мире стало немножко больше.

«Думаю, что история очень интересна, поэтому решила поделиться с SakhaLife!», — говорит Наталья Лю.

К слову сказать, Мурат Мухтарович является сыном глыбы казахской интеллигенции, писателя, драматурга и ученого, Академика АН Казахской ССР Мухтара Омархановича АУЭЗОВА.