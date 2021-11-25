К Декаде Олонхо ТЮЗ подготовил спектакль

В Якутии с 25 ноября стартует декада Олонхо, сокровищница духовной культуры народа Саха, непревзойденный в своем роде образец поэзии.

Олонхо – героический эпос якутов. Недаром его признали шедевром нематериальной культуры мира. Космогония Олонхо выстроена в соответствии с религией Айыы. Действие в олонхо происходит в трех мирах: Верхний мир – мир небожителей, живущих под сияющим девятиярусным небом. Средний мир – восьмигранная, восьмиободная земля, которая вертится вокруг своей оси. Здесь живут племена бесстрашных, благородных, честных людей. Нижний мир – подземное царство злых кровожадных чудовищ.

В рамках декады Олонхо по всей республике состоятся культурные мероприятия. Театр юного зрителя Якутии 26 и 27 ноября подготовил показ спектакля — Олонхо «Үс үүт күрүөнү үрдүнэн көтөр Үрүмэччи маҥан аттаах Үрүлү Бэргэн Бухатыыр» М. Обутовой — Эверстовой, посвященный к декаде Олонхо, в постановке заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) Валентины Якимец.

Спектакль расскажет о подвиге богатыря Үрүлү Бэргэн – он спасает красавицу Аралы Куо, дочку повелителя Срединного мира, от повелителя Нижнего мира Одноглазого Арсаала, который украл и насильно держал ее в Нижнем мире.

Яркие костюмы в якутском стиле, сказочные декорации делают спектакль еще интереснее, а твердая мораль — поучительным.

Украсьте свой обыденный день прекрасным спектаклем — Олонхо в исполнении наших артистов. Постановка будет интересна как юным зрителям, так и взрослым.

С нетерпением ждем!