К 100-летию образования ЯАССР: Возрожденческая личность в истории

В жизни у меня произошло два события, кардинальным образом перевернувших представление о масштабе личности, которая жила в нашей республике и чье 120-летие 29 октября 2022 г. отметит общественность Якутии.

Впервые о такой масштабности человека сознательно стал задумываться, когда в конце 90-х познакомился с картинами, составляющими жемчужину коллекции Национального художественного музея, сегодня носящего его имя. Это коллекция западно-европейского искусства подаренная нашей республике семьей Михаила Федоровича Габышева, уроженца села Юнкюр Олекминского района. Десятки лет Михаил Габышев коллекционировал не что-то ординарное для советской эпохи, а произведения западноевропейской живописи и графики! Ему удалось собрать более 250 картин, гравюр и скульптур. В основе коллекции — произведения мастеров XVII-XIX веков, привлекающие разнообразием тем и творческих решений. Среди них «Святая Цецилия» Никколо Реньери (ок, 1590-1667); «Жертвоприношение Авраама» итальянского художника XVII века; аллегорическая композиция «Кронос открывает Истину» Джованни Батиста Питтони (1687-1767), «Пейзаж с речкой» Фредерико де Мушерона (1633-1686), «Портрет девочки» Жанны Фелиберты Леду (1767-1840), «Пейзаж с рыболовами» круга Франсуа Буше и другие.

Не зная биографические нюансы его личности, тогда подумал, что он — искусствовед, художник, одним словом,представитель гуманитарной сферы.

Но второе впечатление — потрясение ренессансным диапазоном интересов этого человека — произошло тогда, когда вдруг на одном из стендов старого учебного корпуса Якутской ГСХА по ул. Павлика Морозова дом № 2 увидел обложку книги «Якутская лошадь» с его же инициалами! Моему удивлению не было предела! Как оказалось, Габышев автор еще и таких монографий: «Кормовые травы Якутии», «Якутское коневодство: Экономика и организация табунного коневодства в Якутской АССР»!!!

Он детально, в течение 1945-47 гг., исследовал табунное коневодство в разных районах Якутии и пришел к выводу: селекцию лошадей якутской породы надо проводить в чистоте, без применения скрещивания с другими породами лошадей, необходимо проводить правильный отбор и подбор пар, организовывать своевременную подкормку табунных лошадей.

Ученый и общественный деятель понял с научных позиций, что якутская лошадь как ни одно другое домашнее животное может вынести такие испытания холодом. Неспроста в мифологическом пантеоне якутских богов, лошадь посвящена отдельному божеству Күрүө Дьөһөгөй Тойон — богу плодородия, конной живности у саха. Поистине дар небес! Немыслимо было освоение огромных территорий без якутской лошади. Пути в Сибирь, на Таймыр, Амур, Сахалин, Камчатку, Аляску и Калифорнию были проделаны именно на якутской лошади. Вся ее стать создана для того, чтобы помочь человеку укрепить его место на этой суровой земле Олонхо. И происхождение ее остается пока тайной… вся она сложена Богом: плоть от плоти для этой студеной земли. Всю жизнь она только работала… Была верховой, упряжной и вьючной, дающей летом напиток богов, зимой помогая охотникам добыть крупную дичь. Даже медведи побаивались якутского жеребца. Кормила саха, как могла своим «божественным телом». Почему божественным? — спросите вы. Потому, что ни сделай с ее молоком, оно превращается в драгоценный напиток боотуров — кумыс, утоляющий жажду летом, лечащий зимой, избавляющий даже от туберкулеза. Кормила человека простым своим мясом, но тоже поистине божественным — таким ароматным и вкусным, что никакие приправы блюду уже не нужны… Человек на Севере и в Арктике взрослел, умнел и мудрел рядом с такими животными. Вся жизненная философия коренных северян преломлялась через них… Якутская лошадь всё время куда-то «нацеливала» народ… Садила на себя и вела к Охотскому морю или в Европу…

Она всегда была экономной и бережливой, не заставляя саха избыточным трудом для своего ухода и кормления. Она дарила народу «скромные», но жизненно важные подарки. Вот поэтому мы должны ценить и гордиться поистине бриллиантовым продуктом человеческой культуры на Севере и в Арктике, еще не утерянным, имеющим огромные научные, экономические перспективы на внутреннем и глобальном мировом рынке (из публикаций коллектива авторов ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова).

Михаил Габышев первым еще 70 лет назад научно это обосновал, задав программу изучения уникальной породы. Сегодня нет ни одного якутского зоотехника или экономиста, разрабатывающего тему якутского коневодства, не ссылающегося на данный труд М.Ф. Габышева. Эта монография по сути стала их настольной книгой.

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Кем был этот человек, насколько важен его вклад в развитие республики, многие до сих пор точно не знают. А его наследие уникально, как для экономической и зоотехнической науки, так и для создания государственности Республики.

Вот, что нам стало известно из открытых источников, которыми мы поделимся сегодня с читателями. Сегодня в селе Юнкюр существует музей Михаила Федоровича Габышева. Маленьким ребенком он был усыновлен неграмотными якутами, живущими своим трудом. В своей автобиографии он писал: «меня всегда тянуло к родному крову, и я с нетерпением дожидался дня, когда за мной приезжали из дому, и опять я был в привычной мне с детства отцовской юрте с якутским камельком». В детские годы Михаил Федорович любил читать. В Олекминской библиотеке, кроме художественной литературы, он увлекался работами по астрономии, естественным наукам, сельскому хозяйству. Эти ранние детские увлечения зародили стремление к дальнейшей учебе и интерес к увлекательному миру научных поисков. При ограниченных средствах его приемных родителей он мог рассчитывать только на карьеру священника, поэтому окончил Якутскую духовную семинарию. Однако в дальнейшем обстоятельства сложились так, что он, получив земскую стипендию, поступил сначала в сельскохозяйственное училище, а затем – в Якутское реальное училище…

Михаил Фёдорович Габышев родился 29 октября 1902 году в селе Юнкюр Олёкминского района Якутии. В шесть лет научился читать. Его первыми учителями стали жившие по соседству политические ссыльные. В 1918 г. он окончил 4-классное училище в г. Олекминске, высшее образование получил в Москве в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова, а затем и в Институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Михаил Федорович с юношеских лет поддерживал связь с местными большевистскими организациями и в неполные 18 лет вступил в ряды РКП(б). На III Всеякутском съезде Советов М.Ф. Габышев избирается членом и секретарем ЯЦИКа. В 1928 г. назначается наркомом земледелия Якутской республики. В 1931-1934 гг. он — аспирант Московского научно-исследовательского совхозного института. В 1937 г. — блестящая защита кандидатской диссертации и работа в том же институте в должности младшего научного сотрудника, позднее — руководителя научного отдела. В 1937-1938 гг. Михаил Федорович — старший научный сотрудник Всесоюзного НИИ экономики сельского хозяйства, а с 1938 г. — начальник технического отдела Народного комиссариата совхозов СССР. В 1939 г. Габышев М.Ф. успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук и получает кафедру экономики и организации в Московском пушно-меховом институте, где через год избирается профессором. Комплексная экспедиция по изучению табунного коневодства в Якутии была организована и проведена М.Ф. Габышевым в 1945-1947 гг. В последние годы жизни (1954-1958) он работал директором Белорусского НИИ животноводства АН БССР и продолжал руководить аспирантами и докторантами в Институте экономики АН СССР.

Первый якутский профессор-экономист ничем не напоминал кабинетного учёного. Он взял за правило сверять свои рекомендации с результатами научных экспедиций, с которыми отправлялся то в Сибирь, то в Среднюю Азию, то в белорусское Полесье. Михаил Фёдорович каждую цифру добывал, словно охотник соболя…

М. Габышев, был одним из ведущих коллекционеров Москвы, он приобщил к этому делу и к миру творчества своего сына Леву. Благодаря учебе в Москве и всему тому, что окружало дом отца, Лев Михайлович общается со многими выдающимися художниками, коллекционерами, деятелями искусства…

Возвращение в родную Якутию, работа по переводу коллекции отца, подаренной республике, пробудили в Льве Михайловиче много надежд и оптимистических устремлений. Однако жизнь в Якутске оказалась не менее суровой, чем в столице. Отсутствие хорошего помещения для коллекции, квартиры и мастерской для работы, мизерная зарплата, недопонимание роли искусства со стороны руководства безусловно подтачивали его жизненные силы…

После ухода из жизни М.Ф. Габышева в августе 1960 года, его семьей в дар республике были переданы более 250 произведений западноевропейского искусства. В 1962 году состоялась первая выставка коллекции ученого, а в 1970 году в здании уездного казначейства открылся Музей западноевропейского искусства XVI-XIX вв. В 2007 году для народного обозрения, как и хотел Михаил Федорович, после реставрации открыла свои двери Галерея зарубежного искусства имени профессора и мецената Михаила Федоровича Габышева. М.Ф. Габышев был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Умер 1 сентября 1958 года, похоронен на Ваганьковском кладбище (18 участок).

Михаил Федорович Габышев был бесконечно преданным родному краю человеком, соединившим подобно истинной ренессансной личности эстетическое, научное и просветительское сознание. Такие люди отличаются тем, что совершают за свою жизнь столько, что не под силу многим, реализуя в себе универсальное начало, объединяющее сразу несколько областей. Это действительно под стать Человеку, как всемогущему существу, ничем не детерминированному, а его девизом становится символ витрувианского человека да Винчи — «Могу!»

Образ такой Личности может стать прекрасным прототипом для художественного осмысления на сцене театра и, конечно же, якутского кино!

Использована структурированная информация, выделенная курсивом, и фото с сайтов:

НХМ РС (Якутия) — http://www.sakhamuseum.ru/ , www.ykt.ru

https://depohran.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2971721

https://xn--80ajpchi.xn--p1ai/article/11296

https://www.1sn.ru/15173.html

статья Клима Туралысова — https://www.levgabyshev.com/gabyshev-syn-gabysheva

статья Василия Дарбасова — https://cyberleninka.ru/article/n/m-f-gabyshev-vydayuschiysya-uchenyy-i-organizator-nauki