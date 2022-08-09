09.08.2022
11:29
102

Светская хроника

Известный политик показал, как он отметил свой день рождения

Вчера, 8 августа исполнилось 64 года Александру Николаевичу КИМ-КИМЭНУ, известному политику, доктору юридических наук, организатору спорта. ВК он показал, как отметил эту дату.  

 — Сегодня замечательный день, когда я читаю множество поздравлений в соцсетях и не успеваю ответить на все звонки.

Всем вам также желаю успехов, добра и благополучия!

Только прилетел с Москвы и провожу время в кругу своих близких.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх