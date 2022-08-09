Известный политик показал, как он отметил свой день рождения

Вчера, 8 августа исполнилось 64 года Александру Николаевичу КИМ-КИМЭНУ, известному политику, доктору юридических наук, организатору спорта. ВК он показал, как отметил эту дату.

— Сегодня замечательный день, когда я читаю множество поздравлений в соцсетях и не успеваю ответить на все звонки.

Всем вам также желаю успехов, добра и благополучия!

Только прилетел с Москвы и провожу время в кругу своих близких.