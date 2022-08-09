09.08.2022
11:29
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Светская хроника
Известный политик показал, как он отметил свой день рождения
Вчера, 8 августа исполнилось 64 года Александру Николаевичу КИМ-КИМЭНУ, известному политику, доктору юридических наук, организатору спорта. ВК он показал, как отметил эту дату.
— Сегодня замечательный день, когда я читаю множество поздравлений в соцсетях и не успеваю ответить на все звонки.
Всем вам также желаю успехов, добра и благополучия!
Только прилетел с Москвы и провожу время в кругу своих близких.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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