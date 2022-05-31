Известный дизайнер Петр Яковлев стал отцом двоих счастливых мальчиков!

Об этом сообщил в соцети известный дизайнер Петр Яковлев, который сейчас проживает в Турции.

«Я отец двоих счастливых мальчиков!» — именно так, очень интригующе начинает свой пост дизайнер.

Затем идет объяснение… Оказалось, что речь шла о котятах.



В общем, Леонардо было скучно одному. Переодический плачь, лежит у ног, утром будит у носа своим урчанием, не ест, а по здоровью всё отлично по идее, это никакой то недуг или вирус! В первое то время он был занят ознакомлением нового дома, запаха, постоянным поиском туалета и тд. Но потом видно ему стало скучно после того как уже всё выучил, ген план дома в голове составил. Пару дней я целый день был вне дома, с раннего утра до поздней ночи. Приходя домой обнаруживал, что за день он ничего не съел и не полокал водички своей даже. Мне стало тревожно. Возможно это моя паника — не исключаю. Но! Ребёнка реально стало жалко. И я решил взять второго. А чтобы сильно не расходились в возрасте и в сознании, чтоб они росли вместе, и интерес был на одном уровне решил взять брата. С одного помета. И надо было спешить пока братца ещё не забрали. И знаете что?! Правильно сделал! Для знакомства им одного вечера хватило. Возможно они помнили, что два месяца жили под одной крышей у первого хозяина. А в разлуке были всего то 2,5-3 недели. И теперь счастью нет конца!!!

С утра до вечера оба заняты игрой! Любимая игра ТАНЕЦ С БУБНАМИ😅😅😅 — я так это называю. Леонардо атакует брата вставая на задние лапы, а Рикардо прям — удав, спокойненько лежит стелиться. Спокойнее не бывает. Ну ещё в силу того, что он чутка по крупнее, по массивнее, в общем он толстяк, чего тут скрывать. Ест как пылесос. Теперь Леонардо счастлив! И я счастлив — вдвойне! Со спокойной душой могу выходить из дома. И я уверен, что Рикардо тоже. Два брата акробата! Я по идее хотел взять сестренку их — ФРАНЧЕСКА! Даже имя придумал уже 😎. Но чёт, она такая страшненькая. Прости меня господи. Рука моя не потянулась к ней. Ну и бабы это бабы. Пусть у нас будет мужской клуб!

Через 5 месяцев их чик-чикирую✂️🙈😶‍🌫️🫢 — и будут у меня два лентяя😀😄😄🥹. А ФРАНЧЕСКУ вижу в чёрном цвете с жжжжёлтыми глазами! Возьму такую через год! Прям чтоб такая пантера была красивая и грациозная.

Так что принимаю поздравления — я теперь счастливый отец двоих близнецов! 😎

