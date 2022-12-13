Известная якутская красавица: Разбитую чашку уже не склеить…

Майя Данилова, директор и рекламное лицо ювелирной компании «Киэргэ», опубликовала в инстаграме (соцсеть принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), что в связи с отъездом сдает свою шикарную 5-комнатную квартиру за 90 тыс. рублей в месяц, продает фотостудию за 680 тыс. рублей, по себестоимости. В студии 7 фотозон, расположена в самом центре города. Также продает Мерседес за 3,333 млн рублей. А с завтрашнего дня проводит гаражную распродажу своей одежды по ценам от 500 до 3 тыс. рублей.

Напоминаем, якутская красавица-блогер Майя Данилова сообщила о разводе с мужем Александром Степановым, свадьба с которым состоялась в феврале этого года:

«Я развожусь. Это не решение одного дня. Все началось очень резко, быстро развивалось и так же сгорело. Но я уверена в том, что все, что ни делается — делается к лучшему! И ни о чем не жалею, ни капли. Я благодарна Богу, судьбе, Саше за чудесного сына. Перевернув страницу, решила переехать, начать новую жизнь и не в Якутске. Я не боюсь перемен».