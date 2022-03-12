Изобретатель Чомчоев предложил для Арктики безопасные ядерные технологии, опережающие конкурентов

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 11 марта состоялось рабочее совещание председателей постоянных комитетов по вопросам КМНС и делам Арктики, по строительству, ЖКХ и энергетике, по экономической, инвестиционной и промышленной политике, с участием представителей министерства ЖКХ РС (Я), министерства промышленности и геологии РС (Я) по вопросу создания атомных станций малой мощности (АСММ) нового поколения для обеспечения распределенных энергопотребителей РС (Я).

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев, председатель постоянного комитета по вопросам КМНС и делам Арктики Елена Голомарева, председатель постоянного комитета по строительству, ЖКХ и энергетике Яков Ефимов, председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров, народные депутаты Якутии Иван Данилов, Павел Ксенофонтов, Анатолий Николаев, заместитель министра ЖКХ РС (Я) Дмитрий Шувалов, министр по развитию Арктики РС (Я) Владимир Черноградский, представители министерств и ведомств, эксперты, приглашенные.

С основной информацией выступил инженер, полковник в отставке, изобретатель Анатолий Чомчоев.

По его словам, вопрос обеспечения надежного энергоснабжения различных многочисленных энергопотребителей, распределённых по большой территории Арктической зоны Якутии, является одним из ключевых вопросов развития РС (Я). Он отметил, что на сегодняшний день электро- и теплоснабжение потребителей якутской Арктики обеспечивается большим числом дизельных электростанций и котельными, для которых ежегодно завозится многие десятки тысяч тонн дизельного топлива, нефти, газоконденсата и каменного угля.

Анатолий Чомчоев сообщил, что на основе проведенного анализа он пришел к убеждению, что ни дальнейшее развитие системы ДЭС и котельных, ни солнечные, ни ветростанции не могут быть по разным причинам основой эффективного развития на перспективу энергетики Арктического региона. Он подчеркнул, что единственным безальтернативным вариантом решения проблемы является создание и внедрение специальных АСММ нового поколения — атомных станций микро и мини мощностей (АСМИ) от 15 кВт до 10 МВт (электрических).

Анатолий Игнатьевич проинформировал в своем письме, что в 2012 году он в качестве спикера основал Общественный Межотраслевой творческий коллектив с привлечением ведущих российских учёных-атомщиков Физико-энергетического института им. А.И.Лейпунского Госкорпорации «Росатом», конструкторов газотурбинной промышленности оборонно-промышленного комплекса и учёных Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.

По его информации, ОМТК приступил к разработке Атомных Станций Микро и мини мощности (АСМИ) от 15 кВт до 10 МВт. В 2018 году ОМТК проводил оценку технических характеристик АСМИ и вышел на «технический облик» и Концепцию нового атомного источника тепловой и электрической энергии микро- и мини мощностей (АСМИ). Их также называют модульными атомными батареями (МАБ) из-за простоты эксплуатации, малого веса и объёма, сравнительно невысокой стоимости.

Как сказал докладчик, АСМИ представляет собой принципиально новую безопасную ядерную технологию, а применённый в АСМИ преобразователь не имеет аналогов в мире. Станции, как предполагается, будут работать без вмешательства человека в автоматическом режиме в течение 50 лет, опасности ошибки персонала таким образом исключаются. Ведётся дистанционный контроль за работой АСМИ с Базовых предприятий (БП), которые будут находится в улусных центрах.

Анатолий Чомчоев сказал, что концепция АСМИ, разработанная под эгидой ОМТК по техническому облику станций пока опережает конкурентов. По его словам, в основу Концепции положены результаты многолетних (более полувека) поисковых проработок, проводившихся в ФЭИ совместно с другими организациями Госкорпорации «Росатом»; многолетние наработки различных организаций газотурбинного профиля оборонно­ промышленного комплекса; наработки по малой энергетике на «Испытательном Полигоне Холода» (далее — ИПХ) и др.

Он отметил, что АСМИ безопасны, просты в эксплуатации, КПД не менее 50%, размещаются в контейнерах, вес не более 20 тонн и перевозятся любым транспортом, автоматически работают 50 лет.

Докладчик подробно проинформировал об устройстве изобретения.

«Республики Саха (Якутия) должна обратиться с письмом Госкорпорации «Росатом» или Физико-энергетическому институту о потребных мощностях от 15 кВт до 1,5 МВт для обеспечения электроэнергией и теплом населенных пунктов Арктической зоны Якутии и малых населенных пунктов, в том числе постоянных конебаз, оленеводческих бригад и баз рыбаков. Для этого предлагается создать открытое акционерное общество с участием 13 арктических районов Якутии», — выступил с предложением Анатолий Чомчоев.

В ходе рабочего совещания выступили, своим мнением поделились заместитель министра ЖКХ РС (Я) Дмитрий Шувалов, председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров, министр по развитию Арктики РС (Я) Владимир Черноградский, доктор экономических наук, заместитель председателя Президиума ЯНЦ СО РАН Александр Пахомов, доктор физико-математических наук Юрий Григорьев, председатель постоянного комитета по строительству, ЖКХ и энергетике Яков Ефимов, представители Борулахской СОШ Верхоянского района, народные депутаты РС (Я) Анатолий Николаев, Иван Данилов, представитель ФГУП «Атомфлот» Кристина Матвиишина.

Председатель постоянного комитета парламента Якутии по вопросам КМНС и делам Арктики Елена Голомарева отметила, что многие жители арктических районов считают, что разработка Анатолия Игнатьевича Чомчоева – это будущее Арктики. Она подчеркнула, что обеспечение теплом и электричеством жителей северных районов производится на сегодняшний день за крайне высокую стоимость, вынуждая население экономить и терпеть неудобства. Парламентарий сказала, что нужно сориентировать приоритеты на завершении данной научно-исследовательской работы и реализации ее на практике.

Вице-спикер Виктор Губарев сказал, что у разработки Анатолия Чомчоева – огромная перспектива, которую осталось воплотить на практике. Он отметил, что необходимо суммировать прозвучавшие на рабочем совещании предложения и создать отдельную межведомственную рабочую группу, которая будет плотно заниматься данным вопросом. Народный депутат заявил, что нужно следующим практическим шагом оформить заказ на разработку этих атомных станций микро и мини мощностей для нужд республики.