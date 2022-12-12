Избран глава Мегино-Алдана

Досрочные выборы главы Мегино-Алданского наслега Томпонского района состоялись

По предварительным данным явка избирателей на досрочных выборах главы Мегино-Алданского наслега Томпонского района составила 290 (41,31 %) избирателей.

В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 702 избирателя.

В избирательные бюллетени были внесены данные 2 кандидатов. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

Захаров Альберт Альбертович, 1993 года рождения, образование высшее, временно неработающий, самовыдвижение. За него проголосовали 57 (19,66 %) избирателей.

Комиссаров Юрий Юрьевич, 1982 года рождения, образование высшее, председатель Общественного Совета муниципального района «Томпонский район», депутат райсовета МР «Томпонский район», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Томпонском улусе Республики Саха (Якутия). Он получил голоса 222 (76,55 %) избирателей.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я). Голосование прошло в строгом соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало.