Из центра Якутска в Ус Хатын можно будет доехать за полчаса — мэр

Юбилейный 25 Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын посетило более 200 тысяч человек, одновременно на разных площадках проходили 100 различных спортивно-культурных мероприятий, посвященных 100-летию образования Якутской АССР. Кроме того, там же справили грандиозный сабантуй в рамках Дней Татарстана в Якутии. На чемпионате мира по мас-рестлингу приняли участие представители более 50 стран.

Но, несмотря на расширение дорожного полотна, избежать пробок все-таки не удалось, после 10 утра гости добирались из города по три часа черепашьим шагом.

«Чтобы не попадать в пробку надо пути знать, есть объездной путь через Марху, Жатай и Белое озеро», — начал свою пресс-конференцию глава г. Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ, которая состоялась 25 июня. Он добавил, что в районе 8 утра с Птицефабрики им удалось приехать за 40 мин.

Как он обещал, в следующем году от площади Орджоникидзе до местности Ус Хатын будет совершенно новая асфальтированная дорога с четырехполосным движением. Таким образом, по его словам, с центральной части города можно будет доехать до Ысыаха за полчаса.

В этом году погода перестаралась и в открытой местности укрыться от беспощадно палящих солнечных лучей, невыносимой жары было попросту негде. Не хватало навесов, скамеек, зон отдыха, сидячих мест, людям пришлось расположиться и сидеть прямо на земле и в такой же позе смотреть все мероприятия, между тем пыль разлеталась во все стороны.

Если потеряешься среди тысячной толпы, найти своих крайне проблематично, так как сотовая связь не работала от слова совсем, навигации и указателей тоже не наблюдалось. Без наличной суммы купить даже бутылку воды не представлялось возможным, ибо в торговых рядах из-за отсутствия интернета мобильные платежи не осуществлялись.

Комментируя эту ситуацию, Евгений Григорьев пояснил, что операторы привезли свои станции, но в виду наплыва большого количества людей, техника не справилась.

На вопрос про строительство аквапарка, который был анонсирован ранее, Евгений Григорьев ответил, что на сегодняшний день уже определились с земельным участком.

«Осталось найти инвестора, мы ведем переговоры с зарубежными компаниями, индусами, для того, чтобы они вели бизнес в нашей республике. Для реализации инвестпроектов в приоритете работа со странами Брикс. Поэтому, если получится, аквапарк построим с помощью индусов», — отметил мэр гстолицы.

Кроме того, он рассказал о достигнутых соглашениях с татарскими партнерами, один из примеров — это реализация программы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Напомним, в этом году в Якутске ремонтируется 75 дворов, это в разы больше, чем за прошлые 10 лет.

В ходе пресс-конференции он также добавил, что для создания удобства гостей в Ус Хатын будет создаваться соответствующая инфраструктура, обновление стадионов, спортивных площадок, обрядовых, культурных мест. Между тем, земельных участков для тюсюлгэ всем желающим не хватает, поэтому будет решаться вопрос расширения.

В будущем, возможно, Ысыах Туймаады попадет в общероссийский календарь как Алые паруса. «Наш праздник по своему масштабу, энергетике давно уже перевалил пределы республики», — подытожил Евгений Григорьев.