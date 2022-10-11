ИРОиПК: О курсах нового формата

Центром непрерывного повышения педагогического мастерства ИРОиПК осуществляется деятельность по созданию условий для развития профессионального мастерства учителей. С 2021 года проводятся курсы по формированию функциональной грамотности обучающихся с реализацией индивидуального образовательного маршрута учителей.

Естественно-научная грамотность является критерием оценки качества естественно-научного образования во многих международных мониторинговых исследованиях и рассматривается как способность обучающихся осваивать и использовать естественно-научные знания для получения новых знаний, объяснения явлений, разрешения проблем с помощью научных методов, получения выводов по результатам наблюдений и экспериментов. Особое место в содержании работы с учителями имеет проблема формирования естественно-научной грамотности школьников как общая проблема повышения качества естественно-научного образования в республике. Поэтому с 19 сентября по 7 октября проведены курсы повышения квалификации для учителей «Методика формирования естественно-научной грамотности школьников» (руководитель курсов Данилова Мария Прокопьевна, зав.кафедрой естественно-научного образования ИРОиПК)

Реализация программы повышения квалификации строилась по модели построения индивидуального образовательного маршрута учителей с учетом профессиональных дефицитов и тьюторского сопровождения педагогов. Функцию тьюторов курсов повышения квалификации ЦНППМ выполняют учителя, успешно прошедшие тестирование методических компетенций ФИОКО и рекомендованные региональными предметно-методическими комиссиями. Тьюторами программы повышения квалификации по методике формирования естественнонаучной грамотности школьников выступили Мерикянов Эрнест Трофимович, учитель физики МОБУ «СОШ№12» г. Якутск, Семенов Андрей Андреевич, учитель физики МОБУ «ЯГНГ», Матаннанова Анна Николаевна, доцент педагогического отделения ИЕН СВФУ, Яковлев Илья Валентинович, учитель биологии ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат». Тьюторы провели семинары по методике составления заданий, формирующих функциональную грамотность школьников, курировали групповую работу слушателей в разработке контрольно-измерительных материалов по методическим требованиям ФИПИ.

Особенностью курсов является то, что включена и стажировка для учителей. Курсанты выстраивают свой индивидуальный образовательный маршрут, выбирая программы, предлагаемые стажировочными площадками. 13 школ из Горного, Нерюнгринского, Хангалсского, Оймяконского, Намского, Нюрбинскогоь, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Вилюйского районов, разработавшие образовательные программы по естественнонаучной грамотности, участвовали в «горизонтальном обучении» учителей.

Прохождение стажировки позволило учителям познакомиться со многими авторскими проектами, эффективными методами и приемами формирования функциональной грамотности учащихся на уроках физики, химии и биологии. Учителя – слушатели выразили благодарность тьюторам и стажировочным площадкам за интересные семинары и продуктивный формат работы в группах.

Перфильева Нина Николаевна, учитель химии и биологии МБОУ Майская СОШ им Е.Л.Чистякова

Спасибо большое за организацию и обучение, настрой на самообразование, за интересный диалог с коллегами и учёными, за доступность знаний. Было интересно, познавательно, полезно. Не по мешали и проблемы со связью. Содержание, глубина и подача методического материала, постоянно увеличивающийся поток нужной, своевременной информации увлекал и заставлял не менять темпа обучения. Только так можно учиться и продолжить строить » мосты» в мир наших учеников, которые тонко чувствуют силу знаний и умений своего педагога.

Янькова Галина Алексеевна, учитель биологии и химии МКОУ «СОШ № 10 п.Лебединый»

От курсов, от общения с тьюторами, с коллегами, осталось очень приятное чувство. Спасибо за вашу поддержку, за то, что вселили уверенность в свои сил! Я посмотрела и послушала своих коллег, узнала много нового, чувствую себя идущей в ногу со всеми.