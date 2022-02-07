Идет суд: приговор Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой

Сегодня, 7 февраля, в Якутском городском суде началось оглашение приговора по нашумевшему уголовному делу Татьяны Самсоновой и Георгия Карамзина (ООО «Утум-Инвест+»), которых обвиняют в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ). Судебный процесс ведет судья Лена Егорова. На 12 час. оглашение приговора еще не закончилось и, скорее всего, продолжится после обеда. Напомним, что государственный обвинитель запросил наказание подсудимым – 6 лет лишения свободы.

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Справка

По версии следствия, подсудимые подстрекали Василия Гоголева, бывшего заместителя бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, к вымогательству «отступных» у строительной фирмы «СтройАкадемии» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии».

Уголовное дело Василия Гоголева было выделено в отдельное производство, так как он заключил с прокуратурой досудебное соглашение. Судебный процесс по делу Василия Гоголева завершился раньше: он полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В феврале 2021 года решением Якутского городского суда Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.