Горожанам обещан иной уровень благоустройства в Якутске

Сегодня, 12 июня, глава города Якутска Евгений Григорьев провел объезд дорожного строительства и объектов благоустройства. В рамках объезда проведено рабочее совещание по ремонту дворовых территорий с участием первого заместителя главы Алексея Корнилова и директора МКУ «Главстрой» Алексея Варламова.

«Дворовые территории, по результатам проведенных опросов, оказались одной из первых проблем, на которую указывали горожане. Благодаря поддержке главы республики и выделению дополнительных средств в размере 150 млн рублей, в этом году мы начнем ремонт на тридцати дворовых территориях по программе Ил Дархана», — сообщил Евгений Григорьев.

Всего из городского бюджета на ремонт 15 дворовых территорий выделено около 115 млн рублей. Дополнительно ожидается выделение республиканской субсидии в размере 150 млн рублей на ремонт еще 15 дворовых территорий.

«Из пятнадцати дворовых территорий, финансирование которых заложено в рамках Трехлетия благоустройства города Якутска, работы на сегодняшний день ведутся на семи объектах», — сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

По информации МКУ «Главстрой», подрядная организация ООО «Сахатрасстрой» уже приступила к работам на шести объектах: на ул. Лермонтова, д. 23/2 и д. 23/3, в 202 микрорайоне, корпус 9, ул. Курашова, д. 30/4 и д. 30/5, ул. Бестужева-Марлинского, д. 10, ул. Петра Алексеева, д. 7/2, ул. Орджоникидзе, д. 35. На данных шести объектах будут проведены ремонтные работы на сумму 51,9 млн рублей, работы должны быть завершены до 30 сентября. Ремонт еще одной дворовой территории на сумму 14 млн рублей проводит МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», подрядной организацией определено ООО СТК «Стена», работы должны завершиться 15 сентября. По оставшимся восьми объектам ведется работа по определению подрядных организаций.

«До 2024 года республиканские и городские власти ставят перед собой задачу отремонтировать не менее ста дворовых территорий столицы. В 2024 году завершается национальный проект «Безопасные качественные дороги» и к этой же дате мы планируем навести порядок на дворовых территориях. Безусловно, все это позволит горожанам ощутить иной уровень благоустройства в городе Якутске», — прокомментировал Евгений Григорьев.