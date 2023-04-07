Глава улуса смело наехал на журналистов, а пикнуть против правительства не решается

Иннокентий Сивцев назвал информацию о проблемах с подготовкой к ысыаху Олонхо в Оймяконье искаженной, а автора уличил в проблемах со слухом.

Он сообщил, что ремонт в ДЮСШ проведен еще в прошлом году, аукционы на строительство тоже.

Да, есть отставания по доставке груза, но это рабочий процесс. В целом, успеваем, поэтому без паники, заверил Сивцев. «Не рассылайте лже-статьи неграмотных журналистов», — попросил он.

На самом деле это не фантазия журналиста, а официальный релиз пресс-службы правительства, о чем сообщило даже ЯСИА. цитируя зампреда Сергея Местникова.

Но Сивцев предпочел во всем обвинить журналистов. И ни слова публично не сказал в адрес зампреда правительства Местникова, хотя по его логике, именно чиновник врет и паникует, имеет проблемы со слухом, а журналисты просто цитируют должностное лицо, сделавшее заявления.