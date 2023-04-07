Политика
Глава улуса смело наехал на журналистов, а пикнуть против правительства не решается
Иннокентий Сивцев назвал информацию о проблемах с подготовкой к ысыаху Олонхо в Оймяконье искаженной, а автора уличил в проблемах со слухом.
Он сообщил, что ремонт в ДЮСШ проведен еще в прошлом году, аукционы на строительство тоже.
Да, есть отставания по доставке груза, но это рабочий процесс. В целом, успеваем, поэтому без паники, заверил Сивцев. «Не рассылайте лже-статьи неграмотных журналистов», — попросил он.
На самом деле это не фантазия журналиста, а официальный релиз пресс-службы правительства, о чем сообщило даже ЯСИА. цитируя зампреда Сергея Местникова.
Но Сивцев предпочел во всем обвинить журналистов. И ни слова публично не сказал в адрес зампреда правительства Местникова, хотя по его логике, именно чиновник врет и паникует, имеет проблемы со слухом, а журналисты просто цитируют должностное лицо, сделавшее заявления.
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