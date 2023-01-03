Герои совершенно случайно оказались в нужное время в нужном месте

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь семье, оказавшейся в трудной ситуации на дороге

2 января около 17:30 на 340 км. ФАД Вилюй (недалеко от границы г. Якутск — Горный район) сотрудниками ДПС, откомандированными обеспечивать безопасность дорожного движения во время праздничных дней на региональных и федеральных дорогах, во время патрулирования в кювете был замечен автомобиль марки «Ниссан Икстрейл».

В салоне транспортного средства находилась семейная пара, которая ехала из Нюрбинского района в столицу республики. По пути следования водитель не справился с управлением, вследствие чего иномарка съехала с дорожного полотна в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Как выяснилось, мужчина с женщиной просидели в машине больше 3 часов. Никто из мимо проезжавших людей не смог вытащить «Ниссан» из сугроба.

Многолетний опыт оказания помощи людям, оказавшимися в похожей ситуации на дороге, не подвёл полицейских и в этот раз. Профессионально продумав план (маршрут и способ вызволения), инспекторы умело вытащили транспорт из снежного плена.

Семейная пара поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции добрыми словами и отправилась дальше в путь.

Волею судьбы инспекторы Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РС(Я) капитан полиции Григорий Иванов и лейтенант полиции Семен Тарабукин ежегодно оказываются в нужное время в нужном месте.

Не счесть сколько людей вернулись домой целыми и невредимыми благодаря профессионализму, мужеству, смекалке сотрудников Госавтоинспекции. Ведь на дороге в лютый якутский мороз борьба за жизнь идёт не на часы , а на минуты.