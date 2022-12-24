Газпром построил в Якутске комплекс с катком и бассейном

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Сегодня состоялось еще одно знаменательное событие года 100-летия республики – в Якутске открыт новый физкультурно — оздоровительный комплекс с катком и бассейном! Это самый большой из физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в рамках программы «Газпром – детям». В двухэтажном здании общей площадью порядка 7000 кв.м. располагаются каток и два бассейна: 25 — метровый и малый.

Самое главное — это видеть счастливые лица детей — юных спортсменов. Благодарю «Газпром» за неоценимый вклад в развитие спорта республики! Безусловно, открытие таких спортивных комплексов становится дальнейшим стимулом развития. Теперь жителям Якутска будет доступен прекрасный спорткомплекс, который позволит детям и взрослым приобщаться к здоровому образу жизни!