03.07.2022
11:26
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Спорт

Фотофакт: ВИП-участники Первого якутского ночного марафона

Белой ночью прошел Первый якутский марафон. Гордые любители бега, одержавшие победу над собой, выложили в соцсети фото.

Мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ пробежал 21,1 км.

Генеральный директор «Водоканала», председатель Федерации легкой атлетики Якутии Анатолий КЫРДЖАГАСОВ и прославленный борец вольного стиля Айаал ЛАЗАРЕВ.

Человек труда, продвигающий бренд Саюри, Туйара АЛЕКСЕЕВА.

Ректор СВФУ Анатолий НИКОЛАЕВ.

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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