Фотофакт: В небе Якутии «кровавое» лунное затмение!

Смотрите — в небе Якутии «кровавое» лунное затмение! На наших фотографиях видно, как Луна окрасилась в красный цвет.

Полную фазу лунного затмения можно было наблюдать с 19.59 час. якутского времени.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — это астрономическое явление называют полным затмением Луны. В этот момент Луну еще называют кровавой. Такое явление бывает раз в несколько лет — не пропустите!

«Алмазный край» снял эффектное видео полного лунного затмения сегодня. Видео тгк @almaznyikrai

Тем, кто прислушивается к рекомендациям астрологов, будет важно помнить, что кровавая луна 8 ноября 2022 года закроет коридор затмений, который открылся 25 октября солнечным затмением. Как считают астрологи, коридор затмений 2022 года по своей конфигурации очень тяжелый и обещает всем землянам серьезные испытания и потрясения. Но кровавое лунное затмение 8 ноября должно завершить роковой коридор, и будем надеяться, что оно знаменует переход в более спокойный период…

В период лунного затмения возрастает количество преступлений и ДТП. Следовательно, во время второго полного лунного затмения в ноябре 2022-м нужно быть осторожным, лучше не совершать поездок и подвергать себя риску — по приметам в эти дни возрастает опасность несчастных случаев.