31.07.2022
13:43
1049

Светская хроника

Фотофакт: Известные якутяне отмечают приятные даты

Гасан ГАСАНБАЛАЕВ, руководитель и общественник сообщает ВК:

 Чугунные Гасанбалаевы:) 6 лет в браке, люблю! 😘

Лидия и Гасан Гасанбалаевы 6 лет вместе.

Ирина ДЕГТЯРЕВА, фуд-блогер, хозяйка Вкусной шкатулка рецептов получила роскошный букет роз в годовщину дня знакомства с мужем, который пара ежегодно отмечает.

Король вечеринок Эдик ЯКУТ феерично отметил в Москве свой собственный день рождения в звездно-дружеской компании.    

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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