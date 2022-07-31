Фотофакт: Известные якутяне отмечают приятные даты

Гасан ГАСАНБАЛАЕВ, руководитель и общественник сообщает ВК: Чугунные Гасанбалаевы:) 6 лет в браке, люблю! 😘 Лидия и Гасан Гасанбалаевы 6 лет вместе. Ирина ДЕГТЯРЕВА, фуд-блогер, хозяйка Вкусной шкатулка рецептов получила роскошный букет роз в годовщину дня знакомства с мужем, который пара ежегодно отмечает. Король вечеринок Эдик ЯКУТ феерично отметил в Москве свой собственный день рождения в звездно-дружеской компании.

Фото: из соцсети. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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