ЕР может получить один из лучших результатов за пять лет

К такому выводу пришли эксперты, принявшие участие в работе круглого стола «Единый день голосования — 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов», организованного Фондом развития гражданского общества.

В ходе круглого стола эксперты отметили, что решение не переносить выборы в 2022 году из-за специальной военной операции было правильным и позитивно воспринято избирателями. Российская электоральная система успешно справляется с возникающими задачами, является устойчивой и уверенно развивается. При этом важнейшим фактором является консолидация общества и поддержка им государства в столь непростое время. Результаты же ЕДГ-2022 станут основой для серьезного анализа, корректировки инструментов и формулировки принципов работы на выборах в 2023 году.

А применение дистанционного голосования (ДЭГ) способно значительно увеличить явку избирателей.

«Применение дистанционного голосования — эта практика расширяется. На мой взгляд, это очень важно. И, в конечном счете, приведет к росту явки на выборах. Это мой прогноз, будем надеяться, что так и будет», — сказал руководитель ФоРГО Константин Костин.

Костин сформулировал основные факторы, влияющие на ход избирательной кампании-2022:

Патриотический консенсус, который сложился в результате проведения специальной военной операции и противодействия России западным санкциям — главный фактор этой кампании. Он повлиял и на ход самой кампании, и решающим образом отразится на результатах выборов. Так из-за высокого рейтинга поддержки и одобрения деятельности президента серьезное преимущество получают все кандидаты, поддержанные главой государства и те политические силы, которые связаны с Владимиром Путиным.

Демотивация несистемной оппозиции также станет важным фактором этой кампании. Многие из оппозиционеров отказались от участия в кампании, просто уехав. А такие инструменты, которые раньше пытались использовать в виде «умного голосования», больше не работают и не смогут оказать влияние на результаты голосования.

При этом, несмотря на общий благоприятный фон, еще одним фактором станут возможные неожиданные сложности в ряде избирательных кампаний глав регионов. Они могут создать определенные риски, в том числе и для переформатирования сценариев кампании.

Так, в традиционно пассионарной Свердловской области кампания началась достаточно скандально. Кроме того, у действующего губернатора Евгения Куйвашева статусные оппоненты, которые впрямую декларируют, что их цель — второй тур. В Рязанской области ситуацию могут осложнить пожары. Как мы помним по 2010 году, это может привести к неожиданным политическим последствиям. В Ярославле и Кирове у кандидатов «Единой России» также традиционно непросто складываются выборы.

Повышению конкурентности выборов будет способствовать переход ряда административных центров регионов на мажоритарную систему выборов депутатов. В региональных центрах всегда наиболее критичный электорат.

Расширение практики использования ДЭГ — это еще одна особенность этой кампании. ДЭГ — один из наиболее эффективных инструментов, при помощи которого можно решать проблему кризиса участия. Это удобный для избирателей способ проголосовать, не ставя под угрозу личные планы. Это в конечном счете приведет к повышению явки на выборах.

В целом кампанию можно охарактеризовать как открытую, в ней принимает участие большое количество кандидатов. В высшей лиге традиционно идут парламентские партии: «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия — за правду», «ЛДПР», «Новые Люди». В буферной зоне находятся те партии, чьи представители избрались в Госдуму по одномандатным округам: партия «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста». В первой лиге находятся партии, которые имеют представительства в региональных парламентах. Интересная борьба будет во второй лиге, где будет идти борьба партий за возможность попасть в первую лигу, получить своих представителей в региональных парламентах, чтобы обеспечить себе парламентскую льготу в выборах 2026 года.

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