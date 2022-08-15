Энергетики приняли участие в проекте «Добрые крышечки»

Энергетики ЗЭС приняли участие во всероссийском эко-благотворительном проекте «Добрые крышечки»

Более 6000 шт. или 12 килограмм пластиковых крышечек работники Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) передали официальному партнёру благотворительного проекта «Добрые крышечки» в Мирнинском районе, куратору-экоактивисту Сергею Петрову. Далее пластик отправится в специальный пункт по раздельному сбору вторсырья в г. Якутск.

У проекта две цели: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. На средства, полученные от сдачи пластиковых крышек в переработку, организаторы проекта – благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» закупают ходунки, электроциклы, инвалидные коляски, вертикализаторы и другие средства реабилитации.

«Мы рады продолжить участие в этой доброй акции, внести свой вклад в поддержку экологии. Особенно приятно осознавать, что, казалось бы, такое незначительное дело может принести реальную пользу людям», — комментирует инженер-эколог производственно-технической службы ЗЭС Кристина Башелханова.

За 5 лет существования проекта по всей стране собрано около 500 тонн сырья, помощь оказана более 50 детям из разных регионов России. Символом проекта «Добрые крышечки» стал цветик-семицветик из сказки Валентира Катаева о девочке Жене. Получив в подарок волшебный цветок, она потратила большинство желаний впустую. Но последний, заветный лепесток, она пожертвовала на то, чтобы хромой мальчик стал здоровым.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.