Эмилию Алиеву наградили на исторической родине

Очаровательная Эмилия АЛИЕВА в Якутии была творческой личностью, работала корреспондентом газеты «Якутск вечерний», делала собственные проекты. Несколько лет назад она уехала из Якутии и пожила в Москве, затем основалась на исторической родине – в Северной Осетии – Алании.

Хороший журналист всегда и везде работу найдет! Эмилия сначала работала в Центризбиркоме республики, затем стала пресс-секретарем Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия – Алания. То есть теперь она на государственной службе.

На днях Россия отметила профессиональный праздник коммунальщиков. В честь профессионального праздника министр Майран ТАМАЕВ наградил Эмилию Алиеву почетной грамотой ведомства, о чем награжденная сообщила в соцсети. Поздравляем коллегу с официальной наградой и желаем дальнейших успехов на государственной службе!