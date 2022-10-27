Чиновники мэрии Якутска увольняются, чтобы жить за границей?

В мэрии Якутска новая проблема — с рабочих мест стали пропадать чиновники, сообщил тгк 14news. Александр Андросов, возглавляющий муниципальное учреждение «Организация пассажирских перевозок», и директор муниципального предприятия «Якутская пасссажирская автотранспортная компания» Валерий Домотов, уже находясь за границей, прислали заявления об увольнении.

Позже эту информацию подтвердил Sakhaday.ru, сообщив, что Александр Андросов руководил муниципальным учреждением «Организатор пассажирских перевозок» городского округа «город Якутск» с 4 октября 2021 года. Проработав год, он отправил заявление об увольнении из-за границы. Его на посту сменил Василий Амбросов, который ранее был начальником управления транспорта и дорожного хозяйства департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры. Директор другого муниципального учреждения «Якутская пассажирская автотранспортная компания» Валерий Домотов тоже уволился дистанционно. Обязанности директора временно исполняет его первый заместитель Иннокентий Сергучёв. О местонахождении бывших начальников, как и о причинах неожиданного отъезда не сообщается.

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Если вспомнить, что недавно другая известная чиновница Окружной администрации Дина Николаева неожиданно покинула пост руководителя Центрального округа (до этого она долгое время возглавляла департамент ЖКХ мэрии Якутска) и перебралась с семьей на Кипр. О чем она сообщила в соцсетях: «12 октября мы прилетели на Северный Кипр. Остановились в городе Искеле, района города Фамагуста. Искеле расположен на Карпасском полуострове, занимая основную его часть, почти со всех сторон омывается Средиземным морем. В настоящее время занимаемся вопросами оформления вида на жительство». Хотя Дина Николаева утверждает, что решение обдумывалось давно, тем не менее переезд был совершен именно этой осенью.

Невольно возникает вопрос: почему чиновники мэрии Якутска, занимающие весьма ответственные посты, внезапно осенью 2022 года покинули свои должности и переехали за границу?