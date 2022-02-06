Доходы бюджета превысили допандемийный уровень — отчет правительства Якутии

В 2021 году доходы государственного бюджета республики за счет роста налоговых и неналоговых поступлений превысили 320 млрд рублей, что на 28,4% выше уровня 2020 года и на 45,6% выше допандемийного 2019 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ в ходе отчета органов исполнительной власти на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тетим».



«Несмотря на то, что 2021 год для республики выдался непростым из-за продолжающейся пандемии и лесных пожаров, базовые секторы экономики республики показали уверенный рост. Год мы завершили с хорошими показателями и достигли основных целей, поставленных перед нами главой республики», — сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.



По словам первого вице-премьера, в 2021 году Якутия по многим показателям достигла допандеймийного уровня. В 2022 году стабилизирован рынок труда республики. Уровень общей безработицы снижен до 6,9%, по сравнению с июлем 2020 года, когда был зафиксирован максимальный уровень 7,3 %. Профессиональное обучение прошли почти 3 тысячи человек по востребованным профессиям и специальностям: водитель, подземный горнорабочий, слесарь, машинист, оператор котельной, электромонтер, медицинский и социальный уход.



Промышленный рост составил 116%, по этому показателю Якутия заняла пятое место в России. «Это серьезное достижение, которое определит развитие республики на многие годы вперед, позволит обеспечить дальнейший рост экономики и промышленности, развитие социальной сферы», — подчеркнул Кирилл Бычков.

В фокусе внимания правительства находится строительная отрасль, особенно строительство жилья и социальных объектов.



По итогам года республика выполнила обязательства по опережающему расселению аварийного жилья. Так, расселено 325 тысяч кв. м. аварийного жилья, что в полтора раза выше ранее планируемого объема. В рамках программы переселения из ветхого авариного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда» введены в эксплуатацию 130 многоквартирных домов, расселено 18 тысяч человек.



Начато строительство крупных жилых кварталов в городах Якутск и Нерюнгри. На обеспечение инженерной инфраструктурой кварталов привлечены бюджетные кредиты на сумму свыше 4 млрд. рублей. До 2027 года здесь планируется ввести порядка 500 тысяч кв м. жилья для более 15 тысяч семей.