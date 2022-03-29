Дмитрий Садовников о ситуации на шахте Денисовской после землетрясения

Заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников сообщает о сложной ситуации на шахте Денисовская после землетрясения, которое произошло повторно:

— Вчера в Нерюнгринском районе произошло второе за последний месяц землетрясение. В населенных пунктах толчки не ощущались, никто не пострадал. Но ситуация вновь отразилась на работе компании «Колмар», снабжающей углем Нерюнгринскую ГРЭС.

На территории ГОК «Денисовский» сегодня продолжаются восстановительные работы, которые должны были завершиться уже в ближайшие дни. К сожалению, из-за землетрясения для выхода на прежнюю мощность «Колмару» теперь потребуется больше времени. Здесь главное – соблюсти регламенты по технике безопасности и выполнить все качественно.

С первых же дней аварии большую помощь нам оказывает компания «Якутуголь», которая не осталась в стороне и обязалась поставить до конца марта в Нерюнгринскую ГРЭС 40 тысяч тонн угля. Свои обязательства на указанный срок она уже выполнила. В апреле-мае «Якутуголь» отгрузит еще 80 тысяч тонн угольной продукции. Более того, по нашей просьбе руководством компании, профильными специалистами рассматривается вопрос увеличения объемов добычи. Сложившаяся ситуация не должна повлиять на жизнеобеспечение района.

Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы Нерюнгринская ГРЭС работала в штатном режиме. тгк @sadovnikovdd