Более 8000 якутян написали Тотальный диктант

10 апреля состоялась акция «Тотальный диктант». В этом году, по результатам голосования, столицей акции был выбран Якутск. В качестве главной площадки в республике и всей акции выступил Дом дружбы народов им. Кулаковского, где собрались и написали текст в очном формате под диктовку Дмитрия Глуховского.

Напомним, выбор города-победителя проходил в три этапа: с конца октября был открыт прием заявок от желающих городов-участников; с 10 по 24 ноября на официальном сайте проекта totaldict.ru было запущено голосование — каждый мог отдать свой голос за город, который примет «Тотальный диктант» и станет столицей акции. Голосование в этом году было особенно активным: общее число голосов, отданных за города — 34 751. Больше половины голосов было отдано за двух лидеров голосования: Якутск (11 411 голосов) и Рязань (8 998 го-лосов). В шорт-лист также вошли Ярославль (2 905 голосов), Салехард (2 453 голоса), Саранск (2 220 голосов) и Томск (2 216 голосов). Впервые в истории конкурса в финал прошли не пять, а шесть городов.

Количество финалистов не единственное нововведение конкурса в этом году. Впервые в столице Тотального диктанта открыта дополнительная студия, откуда в день диктанта велся эфир онлайн-марафона Тотального диктанта.

Всего по республике приняло участие 8106 человек. На площадках Северо-Восточного федерального университета и в Доме дружбы народов приняли участие 855 человек. В образовательных организациях Республики в общей сложности 5100 человек, из них в Якутске 402, в районах Республики 4698. В библиотеках Республики 2151 участник.