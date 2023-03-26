Более 58 тысяч детей Якутии проведут летний отдых в лагерях

По данным муниципальных районов и городских округов летним отдыхом в 521 лагерях охватят более 58,6 тысяч детей. Об этом речь шла на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей под руководством заместителя председателя правительства Сергея Местникова.

По указу главы Якутии Айсена Николаева детям из семей военнослужащих от 6 лет 6 месяцев до 18 лет предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря республики: центр «Сосновый бор», загородные лагеря «Кэскил», «Связист», Малая академия наук РС(Я), центр «Сир уустара» в селе Кемпендяй Сунтарского улуса.

Также муниципальным образованиям будет предоставлена дополнительная субсидия для обеспечения организации отдыха и оздоровления детей военнослужащих на местах.

Всего в районах и городских округах республики детей примут 426 лагерей с дневным пребыванием, 38 загородных стационарных лагерей, 39 лагерей труда и отдыха, 18 палаточных лагерей.

Учреждениями началась работа по подаче заявлений на получение санитарно-эпидемиологических заключений. Сотрудники проходят медицинский осмотр, санитарно-гигиеническую подготовку, вакцинацию.

Ведется работа по заключению соглашений с муниципальными районами и городскими округами на выделение субсидии за счет средств государственной программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года».

Также запланировано направить на отдых и оздоровление за пределы республики более 840 детей с полной оплатой стоимости путевки и частичной оплатой стоимости проезда.

Кроме этого, в 10 детских спортивных лагерях, из них 7 стационарных и 3 дневного пребывания, отдыхом и оздоровлением охватят более тысячи детей. Эти лагеря по 14 видам спорта расположены в Чурапчинском, Алданском, Усть-Алданском, Сунтарском, Намском, Хангаласском районах.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Местников поручил до 20 апреля завершить работу по заключению соглашений и до 10 мая довести средства.

Также зампред дал поручение Минобрнауки с Минтрансом проработать транспортный вопрос для перевозки детей из районов в лагеря Якутска и за пределы республики.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)