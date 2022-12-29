Благодаря проекту «Пуск» якутяне получили востребованные рабочие профессии

100 незанятой молодежи Якутии получили рабочие профессии благодаря проекту «Пуск»

Передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск» — флагманский проект регионального Центра опережающей профессиональной подготовки завершил сезон обучения в 2022 году. Проект «Пуск» представляет собой уникальную форму организации профессионального обучения и профориентационной работы со школьниками, при котором материально-техническое оснащение, необходимое для процесса обучения и профориентационного мероприятия в виде транспортного средства выезжает в населенный пункт по месту организации обучения.

В 2022 году при поддержке Гранта Главы Республики Саха (Якутия) проект «Передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск» охватил всего 100 незанятой и безработной молодежи трёх районов республики: Горного, Усть-Алданского и Амгинского. Молодые люди прошли профессиональное обучение по трем рабочим профессиям: «сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», «бетонщик» и «каменщик».

21 декабря состоялся круглый стол по итогам проекта «Передвижной учебно-строительный комбинат» — ПУСК. На итоговом мероприятии были вручены благодарственные письма от Министерства образования и науки РС(Я) кураторам проекта муниципальных районов.

Проект впервые был апробирован в 2021 году в Горном районе и по итогам реализации определен как один из эффективных подходов в организации профессионального обучения местного населения. Основное отличие проекта — возможность прохождения теоретической части в дистанционном формате, а учебно-практическую часть на площадке строительного объекта по месту жительства непосредственно под присмотром мастеров производственного обучения.

Отзыв участника проекта Семена Бурцева из Усть-Алданского района: «Я подал онлайн заявку на обучение сварщика по проекту и около 3 месяцев проходил обучение. Сначала теорию прошел онлайн через телефон, а практическую часть на строительной площадке в жилом квартале с. Борогонцы Усть-Алданского улуса».

Отзыв участника проекта Елены Дьячковской из Горного улуса: «Никаких трудностей в обучении нет. Я прошла обучение по рабочей профессии «Каменщик». Сначала прошли теоретическое обучение на цифровой платформе, там же сдали экзамен по теории. Затем прошли практику для закрепления знаний в с. Бердигестях Горного улуса на строительной площадке. Такое обучение очень хорошо для молодежи. Во всем помогают во время учебы, дают правильные советы. Призываю всех проходить обучение по этой программе».

Отзыв руководителя Усть-Алданского филиала центра занятости населения Юрия Слепцова: «Безработные благодаря проекту «ПУСК» получают необходимые профессии. По завершению успешной сдачи квалификационного экзамена слушателям выдается свидетельство. Рады, что они будут работать во благо и развитие родного улуса и наслега».

Отзыв заместителя главы Горного улуса Сардааны Стручковой: «Благодаря проекту проходят обучение безработная и незанятая молодежь до 35 лет, в том числе могут обучиться старшеклассники и девушки по профессии «Каменщик». В прошлом году выпустилось 16 человек по специальности «Сварщик». Все они трудоустроены, работают по выбранной профессии и зарабатывают. Принимали участие к подготовке «Игр Манчаары». За всё это благодарим ЦОПП и Правительство РС(Я)».

Отзыв начальника службы муниципального заказчика Амгинского улуса Валентины Петровой: «Участники проекта прошли практическую часть по строительству гимназии на 460 мест с интернатом. На этом объекте обучались местные кадры, всего 10 каменщиков, 10 бетонщиков и 14 сварщиков».

Председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Елена Калашникова считает: «Благодаря таким, проектам как ПУСК у безработной и незанятой молодежи появляется возможность получить рабочую профессию и трудоустроиться в строительной отрасли, при этом строительные предприятия должны быть готовы трудоустроить слушателей. Кроме, этого можно было бы рассмотреть расширение категорий граждан».

Как сказал первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный: — Такие проекты необходимо расширять на другие районы, в том числе Арктические. Благодаря совместной работе и запроса районов, будет четко видно перечень востребованных профессий, в том числе и краткосрочных курсов.

По словам директора Центра Хабарова Владислава Центром опережающей профессиональной подготовки совместно с партнерами создаются максимально комфортные условия для полного прохождения обучения:

— Формат мобильного учебного комбината весьма актуален для Якутии учитывая региональные особенности: самый крупный субъект, удаленность и труднодоступность территорий, сложная логистика. «Эти факторы создают необходимость в организации такого формата обучения, в котором граждане смогут без отрыва от места жительства и работы получить профессию», — считает директор.

В дальнейшем проект имеет перспективу расширения и в другие районы и рекомендован Министерством труда и социальной защиты РФ и комиссией Госсовета к массовому тиражированию в регионах России.