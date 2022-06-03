Авторов фильма “Дьулуур” наградил сенатор Александр Акимов

Вчера во всех кинотеатрах Якутии и некоторых городов России прошла долгожданная премьера нашумевшей еще до выхода на широкий экран спортивно-психологической драмы “Дьулуур: Мас-рестлинг”. В столичных кинотеатрах перед началом сеанса зрителей также впервые приветствовал весь творческий коллектив фильма.

В “Синема-центре” заполнивших зал жителей и гостей столицы с началом проката картины поздравил президент Международной федерации мас-рестлинга, сенатор Александр Константинович Акимов. Он вручил Благодарственные письма Совета Федерации и памятные подарки автору идеи фильма, режиссеру Валентину Макарову, продюсеру Иннокентию Луковцеву и исполнителю главной роли Гаврилу Менкярову.