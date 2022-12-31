Алексей Колодезников: 2022 – год трудовых побед

Айсен Николаев, глава Якутии: Компания «Сахатранснефтегаз» своей историей и работой доказывает, что является лидером развития отрасли.

2022 год для национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» стал годом трудовых побед. О реализации проектов и достижениях компании, выполненных задачах и ключевых направлениях, а также о профессионалах газовой отрасли рассказал генеральный директор газовой компании Алексей Колодезников.

Социальная газификация: больше тепла в дома людей

– Что сделано компанией в этом году по президентской программе социальной газификации?

– Как вы знаете, социальная газификация была предложена партией «Единая Россия» в 2021 году и поддержана Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Распоряжением Главы республики Айсена Николаева «Сахатранснефтегаз» был определён региональным оператором программы социальной газификации населённых пунктов республики до 2030 года. Это было сделано в связи с тем, что сотрудники национальной нефтегазовой компании обладают всеми необходимыми компетенциями и материально-техническими возможностями.

Отмечу, что в этом году проведена огромная работа по данному направлению, таких объёмов давно у нас не было. В целом по установленному плану предусматривалось подключить порядка 2041 домовладение к газовым сетям, но удалось перевыполнить план и подключить более 2600 домов к голубому топливу. За этими сухими цифрами стоит кропотливый труд каждого газовика и комфорт и тепло в домах якутян. Работы проводятся по всей республике в тех районах, в которых есть газ, но, конечно, наиболее большая доля приходится на Якутск. Здесь надо отметить большую поддержку правительства республики и лично Главы Якутии Айсена Николаева, который поддержал комплексный подход к газификации и из государственного бюджета республики были также выделены беспрецедентные средства на ликвидацию дефицита газа. Поэтому мы параллельно строили газовые сети и подключали новых заявителей.

— Например, в каких районах города и республики в целом? Можно об этом поподробней.

Так, к примеру, в этом году по первому этапу провели большую работу по ликвидации дефицита со строительством четырёх газораспределительных пунктов в Якутске по правой стороне Покровского тракта для СОТ «Ионосфера», «Сырдах», «Степная», «Виктория» и в районе речевой школы. Также проводится реконструкция газопровода высокого давления на участке от Птицефабрики до района АГАТУ. Проектируются сети газораспределения на 13 км Намского тракта. Вся работа ведётся с учётом перспективы развития данных районов. Работы проводятся в Мархе, селе Пригородное, газификация продолжается. Строятся новые газопроводы и другая газовая инфраструктура. Устранением дефицита занимались и в Намском улусе. Новые газовые сети построены в селах Намцы и Крест-Кытыле Намского улуса, а также в городе Вилюйске.

Хочу отметить, что по Вилюйскому району у нас в целом продвигается большая работа. Весной текущего года было подписано соглашение с главой района Сергеем Винокуровым в соответствии с которым будет газифицировано село Жемкон. Сейчас уже проводится строительство 35-ти километрового межпоселкового газопровода от села Хампа до Жемкона. Это первая подобная финансовая модель, когда администрация района участвует в софинансировании строительства газовых сетей. Для этого район выделил порядка 42 млн рублей, а остальные средства вкладывает компания и республика.

Кроме того, по поручению Ил Дархана в этом году завершили третий этап газификации село Бютяйдях Мегино-Кангаласского района. До этого село было газифицировано только частично. На пуск газа приезжал министр энергетики России Николай Шульгинов. Это позволит в будущем полностью газифицировать село.

Сформированы планы и в селе Бердигестях Горного улуса, в Чурапче и других наслегах. То есть я хочу сказать, что в этом году компания демонстрирует ударный эффективный труд.

В текущем году также заключили договор с Якутской генерирующей компанией по газификации Накынского рудного поля. Это серьёзный масштабный проект. Там, в Накыне, компания АЛРОСА добывает алмазы, а котельные, дизельные станции работают на нефтяном топливе, что, конечно же, влечёт большие издержки. Что касается нас, мы добываем газ на Среднетюнгском месторождении и, таким образом, обеспечиваем газификацию трёх отдалённых населённых пунктов Вилюйского улуса: сел Усун, Кюбяинде и Тербяс. Это, если можно так выразиться, социальный проект, потому что он убыточный. Примерно 106 млн рублей убытков только в этом году, но мы понимаем, что жители данных сёл должны быть обеспечены недорогой и качественной энергией. Сейчас ведутся работы по газификации Верхневилюйского района. Если нам «Газпромом» будут увеличены объёмы работы, то далее проведём газопровод до Нюрбы. Это перспективный проект. В данное время ведутся работы по проектированию газопровода до Усть-Алданского улуса, который не газифицирован.

В целом хочу подчеркнуть, что этом году, благодаря социальной газификации, «Сахатранснефтегаз» достиг пиковых значений по строительству газовых сетей со времён вообще газификации Якутии – в 2022 году мы построили рекордные 233 километра газовых сетей, обеспечили готовность к пускам газа! Таких результатов не было давно.

«Кысыл-Сыр – Мастах 84 км» – газовая артерия республики

– Не можем не спросить про строительство завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84 км». Как реализуется этот масштабный проект?

– Верно подметили, это действительно масштабный проект за последние десятилетия для компании и если начать с истории, то строительство началось ещё в 1999 году. Газопровод строился практически четырнадцать лет, за это время было построено 380 км, в последние восемь лет работы там не проводились. Незавершённым остался участок протяжённостью около 84 км. Так что это особый для нас объект, который имеет чёткую предысторию начала работ. Так вот, ещё в 2020 году, когда Председатель Правительства России Михаил Мишустин проводил совещание с руководителями дальневосточных субъектов в городе Благовещенске, наш Глава республики Айсен Николаев выступил и заострил внимание премьер-министра страны на проблему долгостроя, которая влияет в конченом счёте на безопасность транспортировки газа по магистрали «Кысыл-Сыр – Мастах – Берго — Якутск».

Михаил Владимирович тогда поддержал нашего Ил Дархана и поручил Правительству страны совместно с руководством республики рассчитать стоимость достройки 84-х километров и обосновать каждый этап работы. Айсен Сергеевич и депутат от партии «Единая Россия» Галина Данчикова провели большую работу в федеральных органах власти и как итог Президент России в декабре 2021 года подписал закон о федеральном бюджете страны с учётом финансирования строительства завершающего этапа третьей нитки «Кысыл-Сыр – Мастах 84».

И уже в апреле этого года мы торжественно сварили первый стык магистрального газопровода и сейчас проводится большая работа по строительству. Из 84 километров 55 будет построено за счёт федеральных и республиканских средств, а 28,6 км за счёт инвестиционной программы компании. В этом году уже сварено и уложено более 6 км своего участка и 37 км федерального. Сейчас активно ведутся сварочные работы, подвозим трубы. Сотрудники работают вахтовым методом в суровых климатических условиях. Для создания условий труда и отдыха у них есть современные рабочие и жилые балки, полевая кухня и баня. Повара готовят разнообразное питание. Отмечу, что на строительстве работают только местные кадры. Например, в своё время при строительстве первой, второй и части третьей нитки были задействованы специалисты со всей страны.

Строительство этого участка обеспечит бесперебойным газоснабжением население и предприятия вилюйских, центральных и заречных районов Якутии, в том числе столицы региона. Ввод запланирован в 2024 году.

Якутский газоперерабатывающий завод – венец творения газовика

– Эксперты газовой отрасли отмечают, что в этом году «Сахатранснефтегаз» сделал очень большой прорыв – завершил модернизацию Якутского газоперерабатывающего завода. Что это значит?

Действительно, в этом году мы завершили полную модернизацию завода, которая была начата в 2019 году. За это время с нуля построен резервный узел редуцирования, которая полностью заменила устаревшую газораспределительную станции и ввели в строй новую станцию налива сжиженного углеводородного газа, а в сентябре запустили новую газофракционную установку. Сейчас на заводе применены современные средства автоматизированного управления и новейшие технологические решения. Это всё позволило увеличить объёмы производства пропан-бутана и его реализацию, а также кратно повысила надёжность газоснабжения населённых пунктов путём дополнительной осушки природного газа на заводе. Это был тоже достаточно масштабный проект для нас.

Айсен Николаев, Глава Якутии: Запуск в работу ГФУ является завершением комплексной модернизации Якутского газоперерабатывающего завода, которая была начата в 2019 году. За это время в рамках модернизации завода были построены новые объекты технологического процесса поставки газа населению Центральной и Заречной группы районов.

Крепкое сотрудничество – залог успеха

– Какие совместные проекты вы реализуете с «Газпромом»?

– В любой отрасли невозможно развиваться и масштабироваться без надежных партнёров, особенно это касается промышленности и газовой отрасли, в частности. Нашим старшим партнером является «Газпром». С ними отрабатываются вопросы по увеличению квоты добычи газа из Среднетюнгского газоконденсатного месторождения, чтобы обеспечить газификацию верхневилюйских поселений, в том числе обеспечить поставки газа в Нюрбинский район. Данный проект также поддержан нашим Главой. Проект запустим, если будет увеличена квота по добыче газа, средства на проектирование программы предусмотрены в следующем году.

Не менее большой совместный проект в рамках подписанного правительство Якутии и ПАО «Газпром» соглашения газификации республики ожидает нас в 2021 – 2025 годах. В рамках этой программы планируется газифицировать населённые пункты, прилегающие к газопроводу «Сила Сибири». Благодаря этому будет газифицирован 21 населённый пункт Западной и Южной Якутии: Алданского, Ленского, Нерюнгринского и Олёкминского районов. У нас есть договоренность, что эксплуатирующим предприятием будет «Сахатранснефтегаз». И уже в 2023 году начнем строительство межпоселкового газопровода в Ленском районе. Таким образом, наше предприятие сможет эксплуатировать те объекты, которые само и построит.

Помимо этого, в декабре текущего года в рамках дальневосточного форума «Промышленность и геологоразведка: сквозь 100-летия» мы совместно с Правительством Якутии с «Газпром СПГ Технологии» подписали план мероприятий (дорожную карту) по строительству комплекса по сжижению природного газа на территории Якутии. Комплекс мероприятий в рамках дорожной карты позволит создать и расширить в республике производственно-бытовую инфраструктуру сжиженного газа, которое позволит более массово использовать экономичный и экологичный вид топлива, а также создаст новые рабочие места.

Цифровая экосистема — ответ на современные требования времени

—В настоящее время люди предпочитают удобный и простой онлайн-способ взаимодействия с поставщиками услуг. Какие успехи в этой сфере достигла компания?

— С мая этого года мы запустили голосовой робот-оператор «Сахаайа». Робот приобрел свою популярность – более 110 000 клиентов уже воспользовались услугами голосового помощника. Помощник помогает узнать лицевой счёт, в режиме онлайн сверить и принять актуальные показания счётчика, а также отвечает потребителям по вопросам задолженности за потребленный газ. Кроме этого, одним из главных функционалов является консультация жителей республики по вопросам социальной газификации – «Сахаайа» поможет узнать текущий статус заявления и подскажет, где и как можно оформить заявку. Мы постоянно работаем над совершенствованием сервиса. Искусственный интеллект учится и улучшает распознавание речи, минимизирует паузы. Воспользоваться услугами «Сахаайи» можно по номеру единого колл-центра компании – 319-777. Кроме того, мы в тестовом режиме запустили мобильное приложение для физических лиц, с помощью которого можно произвести оплату за потребленный природный газ без комиссии, передать показания учета газа, направить обращение и получить ответ, а push-уведомления напомнят о необходимости своевременно произвести оплату. Приложение пока можно скачать только тем, у кого смартфон на базе Android. Также у нас работают чат-боты по приему платежей в социальных мессенджерах WhatsApp и Telegram, что очень удобно для пользователя.

Но цифровизация касается не только коммуникации с населением, но и внутри компании произведено большое количество автоматизации процессов. Например, на ГГРС-1 проведены работы по автоматизации трубной печи нагрева природного газа, наладке функционирования системы автоматизации всего технологического комплекса РУР, дооборудованию средствами контроля и автоматизации. Завершаем прокладку кабеля для сети Интернет на опорные пункты Линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

Залог трудовых побед – надежные и профессиональные кадры

-В известной фразе «Кадры решают всё» отражена суть работы любой организации: профессионализм и преданность делу. Как Вы охарактеризуете своих коллег?

-В национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» работает более двух тысяч сотрудников разных специальностей. Это и электрогазосварщики и слесари, электромонтеры и связисты, механики и водители, строители и инженера, экономисты и юристы. 99% сотрудников – это местные кадры, а средний возраст работников составляет 39 лет. Все они – профессионалы своего дела и с ними можно решать любые задачи.

Хочу сказать, что в целях их поддержки у нас действует коллективный договор, который считается одним из самых социально-ориентированных договоров с работодателями в республике.

Например, в соответствии с положением о социальной защите неработающих пенсионеров «Сахатранснефтегаз», тем работникам, которые имеют более 10-летний стаж работы на предприятии и вышли на пенсию, работая у нас на предприятии, предусматривается ежемесячная социальная выплата в размере 5 тысяч рублей. Для этого мы в прошлом году специально подписали соглашение с негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень».

Специально подписали соглашение с министерством здравоохранения республики для участи в пилотном медицинском проекте по сохранению здоровья и организации качественных условий труда.

Отмечу, что большой вклад в корпоративную политику компании вносит наш Профсоюз — в течение года успешно и активно работали профсоюзные организации управлений Компании. Совместно с профсоюзом на высоком уровне проведены юбилейные мероприятия, в том числе День работника нефтяной и газовой промышленности. Команды управлений в течение четырех месяцев участвовали в спартакиаде ЯРО «Нефтегазстройпрофсоюза России». По итогам 15-ти видов спорта, чемпионом спартакиады стала команда УГРС, второе место у команды ЛПУМГ.

Профсоюзные активисты Сахатранснефтегаза были отмечены в числе лучших по республике. Так первичная профсоюзная организация ЛПУМГ отпечена Почётным дипломом Федерации независимых профсоюзов России. В число 100 лучших председателей первичных профсоюзных организаций вошли Федоров Дмитрий Николаевич (АУП) и Никонова Алеся Андреевна (УДТГ). Начальник отдела кадров УГРС Пудов Николай Николаевич вошёл в состав Центрального совета «Нефтегазстройпрофсоюза России».

От ЯРО «Нефтегазстройпрофсоюза России» поступило предложение возродить конкурс «Лучший по профессии» среди слесарей, водителей, сварщиков, электромонтёров и провести его в следующем году, который объявлен Годом труда в Республике Саха (Якутия). Предлагаю поддержать и совместно провести конкурсы весной 2023 года и ещё проведем Спартакиаду компании в селе Бердигестях Горного улуса. Договорённости с главой района уже достигнуты, а коллектив поддержал эту инициативу.

В этом году впервые создан Молодежный совет компании, который возглавил ведущий специалист планово-экономического отдела Винокуров Иван Иванович. Совет объединил молодежь всех структурных подразделений компании и активно начал принимать участие в общественно-политической жизни республики. Таким образом, все меры поддержки работников и их семей действуют в полную силу.

Не могу не заострить внимание коллег на то, что в 2021 году «Сахатранснефтегаз» стал базовой компанией для деятельности Якутского регионального отделения Совета сторонников Партии «Единая Россия». На сегодняшний день из 2216 сотрудников 2073 человека являются Сторонниками Партии. Это 93,5%. Сотрудники компании активно принимают участие в общественно-политических мероприятиях республиканского уровня. Я очень признателен своим коллегам за такую поддержку.

-24 февраля – дата, которая в корне изменила мировой порядок и в любом случае она отразилась на компании. Что Вы скажите по этому поводу?—

-Сейчас уже никто не спорит о необходимости проведения специальной военной операции. Мы не живём в каком-то вакууме и потому компанию это тоже коснулась. Это касается и вопросов импортозамещения и мобилизации сотрудников.

С точки зрения импортозамещения больших проблем мы не испытываем. На нашем российском рынке и рынке дружественных стран есть довольно качественные аналоги. Например, для тяжелой техники есть шины и запасные части в России и в Белоруссии. Качественные аналоги импортных запасных частей газового оборудования есть и в России, и в Китае. Но безусловно, мы ориентируемся на российский рынок. Например, в ближайшее время мы перейдём на отечественные разработки программного обеспечения.

Что касается частичной мобилизации, то отмечу, что для поддержки мобилизованных сотрудников мы оперативно внесли изменения в коллективный договор. Помимо положенных законом выплат, от имени компании выплачивается единовременная материальная помощь в размере 30 тысяч рублей наличными, чтобы у них были средства на первое время, а также были выданы сухие пайки и вещи первой необходимости: термобелье, кнопочные телефоны, тактические очки и перчатки, мультитул, наколенники и налокотники, а также фонарики и другие вещи вплоть до компактных швейных наборов и пенок для сидения. Эти вещи могут гораздо облегчить службу, как самого сотрудника, так и его сослуживцев. Кроме этого, мы сохранили рабочие места сотрудникам до их возвращения, выплачивали заработную плату до момента заключения военного контракта, а также организовали круглосуточное дежурство ответственных лиц для оказания консультационной помощи.

Кроме этого, буквально в середине декабря мы направили нашим мобилизованным новый комплект зимней тактической одежды и обуви, а также большое количество раций не только для самих наших сотрудников, но и их сослуживцев. Также коллеги дополнительно пожертвовали однодневную заработную плату в помощь семьям мобилизованных коллег. В этой части мы вообще пошли дальше и по инициативе Совета сторонников партии «Единая Россия» организовали первый республиканский турнир ресурсоснабжающих организаций «Кубок РСО — 2022». В турнире приняли участие такие команды ресурсоснабжающих организаций как «Сахатранснефтегаз», «Саханефтегазсбыт», «Теплоэнергия», «Водоканал», ГУП «ЖКХ РС(Я)», «Якутскэкосети», объединённой команды «Сахаэнерго» и «Теплоэнергосервис», а все призовые средства также переданы в помощь членам семей мобилизованных сотрудников.

Отрадно, что сами структурные подразделения тоже внутри себя кооперируются и помогают своим сотрудникам. Так, например, сотрудники Линейно-производственного управления магистральных газопроводов передали семьям рыбу, которую они сами добыли в ходе традиционной якутской рыбалки мунха. Отличились и сотрудники Управления газораспределительных сетей. Они организовали онлайн-турнир по компьютерной игре, и команда-победитель передала все призовые семье коллеги из Хангаласского улуса. Поэтому хочу сказать, что этим вопросам в компании уделяется самое пристальное и серьезное внимание, в том числе и самими коллегами. Спасибо им за это.

Пользуясь случаем я благодарю коллег за работу и уверен в том, что общими усилиями выполним стоящие перед нами задачи и достойно ответим на новые вызовы, диктуемые временем.