Нюрба: Александр Иванов празднует победу

Оппоненты потерпели фиаско

Сегодня, 22 августа Верховный суд Якутии рассмотрел иск кандидата на пост главы Нюрбинского улуса Афанасия ИННОКЕНТЬЕВА. Этот кандидат требовал снять с выборной дистанции другого кандидата — Александра ИВАНОВА, мэра города Нюрбы.

Александр Игнатьевич известен далеко за пределами Нюрбинского улуса, и все знают, что он именно мэр, глава города Нюрбы. Но на выборах зачастую юристы придираются буквально к каждой запятой, используя все поводы, порой совершенно абсурдные с точки зрения здравого смысла, чтобы попытаться снять того или иного кандидата. Главное тут – не предмет иска, хотя и его объяснил в своем телеграм-канале кандидат Иванов, а суть дела, удалось или нет снять кандидата.

Вот и Иванова попытались снять с выборов через суд. Вряд ли стоит удивляться, что прокуратура Нюрбинского улуса поначалу всячески поддержала иск кандидата Иннокентьева…

Тем не менее, штаб Иванова смог защитить его регистрацию и в Нюрбинском районном суде, и в Верховном суде республики. Верховный суд принял решение сегодня, 22 августа. Таким образом, Александр ИВАНОВ и сотоварищи празднуют победу. А оппоненты кусают локти от горькой обиды да досады, и им остается только пытаться информационно исказить происходящее. То таковы уж особенности выборной кампании, что хорошо для одного, плохо для другого.

Александр Иванов не присутствовал на судебном заседании, сегодня он работал в Мальжегарском наслеге Нюрбинского улуса, где встречался с избирателями, сообщается в соцсетях.

Истец Афанасий Иннокентьев считается техническим кандидатом Алексея ТИХОНОВА, официально выдвинутого партией «Справедливая Россия – патриоты – за правду». Его интересы защищала в суде сильный юрист, известный правовед Ольга САРГЫДАЕВА, депутат Якутской городской Думы, активный член СР времен Федота ТУМУСОВА. Но даже ей не удалось снять Александра Иванова.

В кулуарах Ольга Саргыдаева активно общалась с двумя слушателями, скромно посетившими данное судебное заседание. Это оказались известные в республике журналисты, один из которых недавно взял проникновенное интервью у Алексея ИННОКЕНТЬЕВА, еще одного кандидата и действующего главы Нюрбинского улуса. Все это – выразительные штрихи текущей кампании на выборах главы Нюрбинского улуса, которые многое говорят аналитикам.