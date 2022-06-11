Айсен Николаев встретился с победителями грантов

Свыше 360 заявок поступило на конкурс грантов главы Якутии в 2022 году Из них 89 организаций получили поддержку на сумму 87,805 миллионов рублей. Айсен Николаев отметил, что все проекты направлены на улучшение жизни людей, социальное и экономическое развитие районов и республики в целом.

Глава Якутии в своем тгк @Aisen_Nikolaev сообщил:

«Когда в 2020 году я принимал решение объединить разные гранты и субсидии в единый грант Главы РС(Я) для поддержки СО НКО, было много вопросов, но жизнь показала, что это самый правильный подход. За последние годы благодаря грантам было реализовано 212 проектов на общую сумму более 240 млн рублей. Республика сегодня добивается очень хороших результатов в конкурсе Фонда президентских грантов, количество заявок и реализованных проектов за последние годы выросло в 12 раз. Это показатель нашей системной работы».



Он особо подчеркнул, что социально ориентированные некоммерческие организации, которых в республике сегодня более 1700, выполняют очень важную работу, отзываются на самые актуальные потребности граждан. Участники встречи рассказали о своих проектах, которые реализуются при поддержке грантов главы и выступили с предложениями.

В завершении встречи Айсен Николаев озвучил результаты второго конкурса Фонда президентских грантов. Якутия подала на него 152 заявки, из них были поддержаны 15 на сумму 13, 5 млн рублей. Таким образом, республика стала лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству поданных заявок и находится на втором месте по поддержке проектов.