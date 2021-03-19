Айсен Николаев: Арктика – это достояние Якутии

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с Днём Арктики!

День Арктики, который отмечается ежегодно с 2015 года, символизирует приход солнца, наступление долгожданной весны после долгой полярной ночи. Но в первую очередь праздник призван обратить внимание на вопросы, от которых напрямую зависит развитие наших арктических районов.

Арктика – это достояние Якутии. К сожалению, многие годы она была нашей болью, становясь все более безлюдной, все менее притягательной для жизни. Десятилетиями в арктических районах не строились благоустроенное дома и социальные объекты, приходило в упадок коммунальное хозяйство, росла безработица, сокращались традиционные отрасли.

Сегодня наша цель – вдохнуть новую жизнь в эту суровую и прекрасную землю, открыть новые возможности для ее жителей – хозяев тундры, сделать Арктику притягательной для многих людей. Такая задача сегодня поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Первые шаги на этом пути уже сделаны. Больше двух лет назад благодаря поддержке федеральных властей 8 наших районов включили в Арктическую зону России. Мы приступили к строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи, провели высокоскоростной интернет за Полярным кругом и приняли Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Якутии на период до 2035 года.

Стратегия развития якутской Арктики позволит качественно улучшить уровень жизни людей, сделать всю огромную территорию, которая занимает около 40% территории Якутии, комфортной для проживания, воспитания детей, привлекательной для работы и ведения бизнеса.

В ближайшие годы мы планируем провести комплексную работу, которая включает в себя реновацию населенных пунктов, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство, капитальный ремонт жилого фонда и социальных объектов, обеспечение устойчивой связью, промышленное освоение, пространственное развитие с возрождением Северного морского пути и реконструкцией аэропортовой сети.

Одна из важных задач – вывести на новый уровень традиционные отрасли хозяйствования коренных народов Севера, достичь целей закрепления людей на родной земле, а значит, сохранить культуру, языки, традиции коренных народов Арктики.

В наших силах сделать все, чтобы люди, которые сегодня живут и работают в Арктике, чувствовали себя нужными, были уверены в завтрашнем дне, не хотели уезжать с родной земли! В конечном счете каждый житель арктических районов должен ощутить реальные изменения в своей жизни!

В этот день я хочу поблагодарить всех тех, кому не безразлична судьба якутской Арктики, в первую очередь, ее жителей, тех, кто, несмотря на все трудности, продолжает развивать свой родной край.

Дорогие друзья!

Пусть День Арктики станет традиционным праздником мира, согласия и единения северных народов. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев